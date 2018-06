Obituário - 9 de junho de 2018

Ademir Medici

Santo André



Alaíde Rodrigues de Castro, 90. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Zélia Rosa Lunardelli, 86. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Dolores La Barrete dos Santos, 82. Natural de Votorantim (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



João Tarelow, 79. Natural de Monte Mor (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Josefina André dos Santos, 78. Natural de Roseira (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ruy Syrio, 78. Natural de Caeté (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.



Wilson Gomes de Campos, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Aparecida da Silva, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Memorial Phoenix.



Fábio Gonçalves de Oliveira, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo (SP). Digitador. Dia 7, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Gerardo Cosmo Parente, 43. Natural de Mucambo (CE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Balconista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Aparecida dos Santos Fernandes, 84. Natural de Conquista (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Memorial de Santos (SP).



Maria da Purificação da Silva Gonçalves, 77. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Cleide Picceli de Oliveira, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Flora, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Walnoir Trindade, 72. Natural de Júlio de Mesquita (SP). Residia em Marília (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Municipal da Saudade, em Marília (SP).



Raul Teobaldo Fuiça Villanueva, 69. Natural do Chile. Residia na Vila Olga, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Vila Alpina.



Milton Carlos de Mello, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Valdivia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



Natália Wiktorovitsch, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Flavio Yoshio Hataqueama, 59. Natural de Santa Fé do Sul (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Wanderlei Luiz da Silva, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Crematório Jardim da Colina.



Zenilda de Jesus Silva, 53. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Lúcio José Costa Bezerra, 55. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Claudia Cunha Damasceno, 43. Natural de Itororó (BA). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Jaime Barboza, 82. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Santa Dirce, em Diadema. Dia 6. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo (SP).



José Monteiro Filho, 81. Natural de Goianinha (RN). Residia na Vila Dirce, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Sebastiana Pereira de Barros, 80. Natural de São Caetano (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Iane de Barros Bidega, 31. Natural de Brejão (PE). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.



Mauá



Osvaldo da Silva Rosa, 80. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Maria das Dores de Souza Dias, 78. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Maria Silva Garcia, 76. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Aparecido Banzato, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapark, em Mauá, Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Tiofuko Sérgio Argasuku, 65. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Osvaldo Pereira da Silva, 62. Natural de Herculândia (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 6, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



Alfredo Aguiar de Souza, 62. Natural de Portugal. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Eugênio dos Santos, 61. Natural de São Lourenço da Serra (SP). Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Silvia Regina de Oliveira, 59. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



José Osmar Evangelista dos Santos, 55. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Edson de Queiroz Silva, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Nilze de Nazareth Aguiar, 79. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Eunice Rodrigues Badu Pereira, 62. Natural de Remanso (BA). Residia em Ribeirão Pires. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São José.



Lúcia Maria dos Anjos Ferreira, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Mauá. Cemitério São José.



Eduardo Pinto de Morais, 47. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Itrapoá, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.