Olha a Copa aí, gente!

Agora é quase. A Copa do Mundo da Rússia bate às portas. Esquenta o maior torneio de futebol. E o Brasil insiste em almejar o hexa.

Memória vai recebendo material. Os selos do Luiz Romano. A pauta do Memofut (Grupo de literatura e memória do futebol). E o texto do Milton Parron anunciando o 12º capítulo sobre os Mundiais, todos eles, desde o primeiro em 1930 até o último em 2014.

Semana que vem Parron percorrerá novos caminhos no seu programa Memória pela Rádio Bandeirantes. Boa sorte a todos. Avante, Brasil.

O Brasil em 2010 e 2014.

E olhos para a Rússia 2018

Texto: Milton Parron

Foram 12 programas sobre os Mundiais de futebol. Todos eles foram revisitados e, de cada Mundial, tivemos os depoimentos de pelo menos dois de seus principais protagonistas ilustrando e dando consistência aos nossos relatos.

Neste sábado, o programa Memória focalizará as duas últimas Copas do Mundo, 2010 na África e 2014 aqui no Brasil, em ambas as competições nossa Seleção foi muito mal.

Em relação a 2010, foi um ano de muita tristeza extra futebol, em primeiro lugar por causa do terremoto no Haiti, onde morreu muita gente, inclusive a brasileira Zilda Arns, uma devotada voluntária em favor dos pobres e dos desassistidos.

Também alguns crimes passionais colaboraram para aumentar o desalento, especialmente aquele em que esteve envolvido o goleiro do Flamengo Bruno Fernandes. Depoimentos de Eliza Samúdio (a vítima de Bruno), também de dona Zilda Arns, fortalecem o clima de emoção do último programa sobre Copas do Mundo.

Também entrevistas com os jogadores Elano, Fabiano e o técnico Dunga, realizadas durante o Mundial de 2010, onde o Brasil não passou das quartas de final.

Fechando o programa, o desastre de 2014, aqui mesmo, em nossa casa. Um Mundial marcado pelas propinas, pelos desvios de verba e, para coroar, a desastrada atuação do Brasil, que levou tamanha goleada da Alemanha que o tempo jamais apagará da memória dos torcedores e, para coroar, nem mesmo o consolo de um terceiro lugar obtivemos porque a Holanda nos privou desse alento ao impor 3 a 0 ao nosso selecionado.

Oxalá neste Mundial, que se inicia na próxima quinta feira, com o jogo Rússia x Arábia Saudita, o Brasil tenha uma melhor sorte. Ainda que não conquiste o título, ao menos que os atletas brasileiros se entreguem com mais amor à camisa.

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória – Copas do Mundo– 12º e último de uma série de programas. Produção e apresentação: Milton Parron. Em plena madrugada, em razo do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h.

A 99ª reunião do Memofut

Quando: hoje, sábado, dia 9

Horário: a partir das 8h30

Onde: Auditório do Museu do Futebol

Endereço: Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller

EM PAUTA

8h30 – Café e intercâmbio entre os participantes, que geralmente trazem livros, revistas, jornais, artigos e objetos ligados ao futebol.

9h – Histórico dos jogadores brasileiros convocados para Copas do Mundo, com Alexandre Andolpho.

9h30 – A Lei do Acesso, a festa do Interior, de 1948 a 1969 (parte 2), com José Roberto Fornazza.

11h – Bate bola com Edson Teramatsu. Ele é autor do livro Campeões Para Sempre: a Saga da Seleção Pentacampeã do Mundo em Infogols (LivrosdeFutebol, 2018). A obra estará à venda no local.

11h30 – Bate bola com Adhemar, o grande artilheiro do São Caetano Azulão e com passagem em Stuttgart.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 9 de junho de 1988 – ano 31, edição 6774

Manchete – Senado aprova eleição em turno único. Não haverá 2º turno mesmo em cidades com mais de 200 mil eleitores

Meio Ambiente – A Cetesb declarou ontem a

área do bairro Pauliceia, em São Bernardo,

em estado de atenção, em razão da concentração

de material particulado na atmosfera ter

ultrapassado o limite previsto pela legislação

estadual.

São Caetano – Violência faz Prefeitura fechar praças com grades, entre elas a Praça São Caetano Di Thiene, da Bíblia de dos Nordestinos.

Informática (Ivone Santana) –Saiba como o vírus do computador pode sabotar.

Guido Fidelis (Crônica) – O corredor entre o sonho e a realidade.

Em 9 de junho de...

1918 – Fundada a Conferência Vicentina de São Caetano, composta de operários da Companhia Mecânica. Anunciada a presença de excursionistas de São Paulo, que depois da missa e da fundação realizariam passeios pela cidade.

Futebol. O Corinthians, de Santo André, recebe o Itália FC para três jogos envolvendo os primeiros, segundos e terceiros quadros.

A guerra. Do noticiário do Estadão: alemães afundam o ‘Koning Regent’, navio-hospital holandês.

1973 – Eldorado, em Diadema, inicia mais uma Festa de Nossa Senhora dos Navegantes.

História das Copas

14ª E ÚLTIMA QUESTÃO

Qual o nome do jogador turco que fez ‘pênalti’ em Luizão no jogo de estreia do Brasil na campanha do penta, em 2002:

A – Alpay

B – Akiel

C – Tugay

Resposta amanhã.

Resposta da 13ª questão, ontem colocada:

Quais seleções africanas chegaram mais perto de disputar uma semifinal de Copa do Mundo?

A – Camarões e Senegal

B – Senegal e Gama

C – Camarões, Senegal e Gana

Até hoje nenhuma seleção africana conseguiu chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. As que chegaram mais perto caíram nas quartas de final: Camarões, Senegal e Gana (alternativa C).