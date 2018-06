Cantora Becky G abrirá shows de Demi Lovato no Brasil

Do Diário do Grande ABC



10/06/2018 | 07:51



A organização da turnê atual de Demi Lovato confirmou que a cantora Becky G ficará responsável pelas performances de abertura dos shows que passarão pelo Brasil em novembro, incluindo parada em São Paulo (dia 19), no Allianz Parque.

Aos 20 anos, a jovem cantora norte-americana/mexicana tem no currículo músicas como Can’t Get Enough, Shower e Bad Bunny, mesclando letras em inglês e espanhol. Também esteve no elenco do filme Power Rangers (2017), como a ranger amarela Trini.