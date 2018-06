Conselho Regional de Contabilidade busca incentivo para futuros profissionais

Gabriela Lopes



08/06/2018 | 09:00



A profissão de contabilista tem sido exaltada por meio de atividades oferecidas no Grande ABC. O representante de São Bernardo e de Diadema do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Odilon Oliveira Júnior, foca agora no incentivo de futuros profissionais. “Os formandos em Ciências Contábeis precisam ser aprovados em um exame de suficiência para atuação. É importante o preparo”, explica. Além disso, o profissional ainda ressalta engajamento para desenvolvimento social, por meio de palestras e iniciativas para atualização de temas voltados à área. O próximo encontro do grupo será no dia 31 de julho, onde será abordada a nova gestão da presidente do conselho estadual, Marcia Ruiz Alcazar.

Mais de 2.000 pessoas participaram do Arraiá Solidário, em centro de compras de Santo André. A festa junina foi agitada com show, brincadeiras e barracas geridas por entidades beneficentes do Grande ABC. “Buscamos recriar o clima de festejos tipicamente brasileiros e apoiar instituições sociais da região”, diz a gerente do espaço, Vanessa Nery. A festa prossegue amanhã e domingo, das 14h às 20h.

Cerca de 5.000 pessoas visitaram o Centro Universitário FEI (Fundação Educacional Inaciana), em São Bernardo, para a décima edição do Portas Abertas. A ação, gratuita, busca despertar o encanto pela ciência e tecnologia, por meio de oficinas e palestras. Hoje, o espaço terá exposição de engenharia da 32ª Expo Mec Plena, às 18h.

Cerimonialista da região, Priscila Rodrigues reúne profissionais de casamento na segunda edição do Encontro de Noivas, hoje, das 14h às 20h, no Hotel Mercure, em Santo André. “As empresas apresentarão novidades, tendências e lançamentos, assim deixarão o grande dia ainda mais perfeito”, diz Priscila. Para participar da atividade, gratuita, é necessário fazer inscrição no site do grupo.

Em clima romântico, confraria dos amigos Valter Rocha, Ramis Sayar e Nilton Mori organiza Baile de Dia dos Namorados, hoje, às 20h30, em bufê são-caetanense. “É a segunda vez que apresentamos esse jantar dançante e as expectativas estão altas”, comenta Sayar.

Na celebração da chegada dos 82 anos, o cantor de Santo André Mimi Boêmio festeja em reduto gastromico andreense. “Para o novo ciclo, planejo gravar um CD com músicas do grande Nelson Gonçalves”, revela o músico. A movimentação, que promete concentrar muitos abraços, será hoje, às 20h.

Marcante no calendário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Santo André, a festa junina dos profissionais do Direito promete agitar a cidade. “É mais que uma confraternização, é uma exposição de que o mundo jurídico pode se unir e respeitar tradições”, afirma um dos organizadores, Cristiano Oliveira. O encontro é gratuito, hoje, às 19h.

Amanhã é Dia do Tenista. A época é de Copa do Mundo de futebol, mas esta prática esportiva sempre tem olhos voltados pelo mundo. “Hoje não há um grande nome brasileiro em destaque, mas é um esporte bastante em evidência e o Grande ABC gosta muito deste universo”, comenta Rodrigo Pavão, proprietário de academia da modalidade desde 2003, que aponta que os alunos também aproveitam condomínios e clubes para mostrar o talento.

“Melhora a circulação sanguínea, fortalece os músculos, queima calorias, desenvolve o equilíbrio, a agilidade e a coordenação motora”, comenta o sócio-proprietário do Free Jump, em São Caetano, Armando Lopes Júnior, sobre os benefícios do salto. Em celebração ao primeiro ano do espaço, organiza festa, hoje, às 19h30. Nos planos está a reserva de horários para jumpers de férias.