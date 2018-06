Atlético-MG ganha do América-MG por 3 a 1 e volta a vencer depois de três jogos

07/06/2018 | 23:06



O Atlético Mineiro encerrou um jejum de três partidas sem vitória e bateu o América-MG por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no encerramento da 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro sobe da 10.ª para a quarta posição, com 17 pontos, e ameniza a pressão sobre a equipe. De quebra, manteve 100% de aproveitamento sobre o rival no ano: em quatro jogos, quatro triunfos atleticanos.

Além de clássico, o jogo era importante pela posição das duas equipe na tabela de classificação. Estavam praticamente juntas, na zona intermediária. Com a derrota, o América-MG segue com 13 pontos, na 11.ª colocação.

Em momento delicado, o técnico do Atlético Mineiro, Thiago Larghi, optou por uma formação com jogadores mais experientes para o dérbi. Leonardo Silva na zaga e Patric na lateral direita foram as novidades. Juninho, na ala esquerda, foi o escolhido para substituir Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Aos 11 minutos, Ricardo Oliveira abriu o placar de cabeça, aproveitando cruzamento de Róger Guedes, após bela jogada de Gustavo Blanco pela direita. Foi o quinto gol do centroavante no Brasileirão.

O meia Cazares ampliou aos 39 minutos. Recebeu de Luan pela esquerda, já dentro da área. Balançou na frente de Christian e cortou para o fundo. Ao invés de cruzar, preferiu bater de canhota para fazer o gol, quase sem ângulo. Vale ressaltar que contou com a falha do goleiro Jori.

O segundo tempo começou nervoso. O árbitro apitou o reinício de jogo sem dois atletas do Atlético Mineiro. Thiago Largui reclamou e foi expulso. Em seguida, o time alvinegro perdeu Cazares machucado - Elias entrou. Além disso, Leonardo Silva tomou cartão amarelo.

E o América-MG voltou melhor, com mais atitude. Logo aos 6 minutos, Serginho cobrou falta pela direita e Messias aproveitou de cabeça para diminuir. Aos 16, após boa troca de passes, Giovanni chutou forte para boa defesa do goleiro Vitor.

Depois da pressão inicial americana, o clube alvinegro equilibrou as ações e começou a ficar mais com a bola. Tocou bem no meio, mas sem levar perigo ao gol adversário. Thiago Larghi assistia a tudo da arquibancada.

No final do jogo, o América-MG foi para o tudo ou nada. O técnico Enderson Moreira tirou o volante Leandro Donizete e colocou o meia Ruy. Mas o Atlético Mineiro assustava nos contra-ataques. E dessa forma fechou o placar, aos 43 minutos. Róger Guedes arrancou pelo meio e encontrou Tomás Andrade, que havia entrado no lugar de Luan. O meia tocou com categoria na saída de Jori.

Na sequência do Brasileirão, as duas equipes jogam neste domingo, às 16 horas. O Atlético Mineiro recebe o Fluminense, no estádio Independência, enquanto que o América-MG visita o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 3 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG - Jori; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Leandro Donizete (Ruy), Christian e Serginho; Luan (Marquinhos), Aylon e Judivan. Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Juninho (Bremer); Adilson, Gustavo Blanco, Cazares, Luan (Tomás Andrade) e Róger Guedes; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Ricardo Oliveira, aos 11, e Cazares, aos 39 minutos do primeiro tempo; Messias, aos 6, e Tomás Andrade, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Norberto e Serginho (América-MG); Leonardo Silva e Elias (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 7.776 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).