Leo Kahn



08/06/2018 | 07:00



Aminoácido do grupo essencial, hidrofóbico e glicogênico, possui na sua composição o radical metil instável e enxofre, que são importantes na formação da cisteína, colina, creatina e fosfolipídios.

Responsável por cerca de 2% dos aminoácidos presentes na proteína, auxilia na tradução do RNA mensageiro que ocorre dentro do ribossomo na produção da proteína. A presença do enxofre é necessária para a produção da glutationa, um dos principais antioxidantes do corpo humano.

A importância de ser um aminoácido sulfuroso em conjunto com a cisteína, zinco e vitamina do complexo B, auxilia na estrutura da pele, unhas e cabelos saudáveis.

Outras funções da metionina:

Ganho de massa muscular pelo aumento da creatina.

Fortalece o sistema imunológico.

Reduz processos inflamatórios.

Previne infecções urinárias de repetição.

Ajuda na desintoxicação.

Alivia sintomas do reumatismo e artrite.

Saiba mais:

Juntamente com L-Cistina é a principal fonte de enxofre orgânico.

Dieta com proteínas oferece quantidades necessárias da metionina.

O organismo necessita em média de 2 a 3 gramas/dia.

É facilmente encontrado nas proteínas de origem animal.

Ingrediente de soluções parenterais e enterais de aminoácidos e vários suplementos nutricionais.

Drogas para doenças hepáticas (principalmente como alternativa à acetilcisteína, para evitar danos hepáticos nos casos de envenenamento por paracetamol) e alcoolismo.

Diminui pH urinário.

Pode retardar o desenvolvimento de catarata.

A deficiência de metionina afeta os níveis de colesterol sérico.

Aumenta a susceptibilidade à peroxidação de lipídios ou degeneração.

Hipermetioninanemia é uma doença genética adquirida.

O excesso pode ocasionar efeitos colaterais como crescimento de tumores, cardiopatias, aterosclerose e deficiência de ácido fólico, vitamina B9 e vitamina B12.

Níveis exageradamente altos podem causar a morte.





Alimentos ricos em metionina em porção 100g