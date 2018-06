Fabio Porchat recebe homenagem em forma de bolo no Batalha dos Confeiteiros, mas acaba virando meme!

07/06/2018 | 13:12



A competição está cada vez mais acirrada no Batalha dos Confeiteiros! No episódio que foi ao ar na noite da última quarta-feira, dia 6, os competidores foram desafiados a confeitar com os olhos vendados e ainda receberam participação especial de Fabio Porchat, que serviu de modelo para a criação de bolos esculpidos.

No Desafio dos Confeiteiros, Buddy Valastro provou que, de fato, sabe decorar doces de olhos fechados. Os bolos de alguns participantes, por sua vez, saíram um verdadeiro desastre e quem se destacou foi Manu, que levou a melhor. Mas o mais difícil ainda estava por vir...

Na prova que garantiria a permanência na competição, os grupos foram levados a esculpir o busto de Fabio Porchat e, desta vez, duas pessoas seriam eliminadas.

Quem?

Nas redes sociais, em tom de brincadeira, não faltaram críticas ao bolo com o rosto apresentador.

Meu Deus, eu fiquei com medo desses bonecos do Porchat estão muito estranhos, comentou uma usuária. Houve quem comparou os bolos com o boneco Chucky, com o Kiko de Chaves e até com o personagem Máskara.

Torta de climão

Com os ânimos à flor da pele, Elisabeth protagonizou desavenças na sua equipe e rolou o maior clima tenso entre ela e Cleverson. O ambiente só ficou mais leve com a chegada de Porchat e seu assistente de palco, Paulo Vieira, que não economizaram bom humor ao analisarem os bolos. Por fim, em decisão conjunta com Buddy, Elisabeth e Igor se despediram do reality.

Quando o apresentador perguntou quem apoiava a saída de Elisabeth, todos levantaram as mãos:

- Não vim aqui para fazer amigos, disparou a eliminada.