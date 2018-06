Terra das águas

Caroline Manchini



Viver em grandes metrópoles pode, muitas vezes, ser grande desvantagem. Quem mora em São Paulo ou no entorno do centro da cidade sabe disso. Enfrentar dia cansativo no trabalho e, depois, horas parado no trânsito faz parte da rotina de milhares de paulistanos, inclusive dos munícipes do Grande ABC. Mas, como ninguém é de ferro, às vezes é preciso reservar um tempo, sair da rotina e descansar a mente e o corpo. Para respirar novos ares e repor as energias nada melhor do que visitar o município de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais.

Localizado na Serra da Mantiqueira, a pouco mais de 400 quilômetros de Santo André, o destino, que faz parte do Circuito das Águas mineiro, é conhecido por ser uma das principais estâncias hidrominerais do País. Rico em beleza natural, o município, que recebe milhares de turistas todos os anos, tem como principal atrativo o Parque das Águas, famoso pelas nove fontes de águas minerais.

Com área de 430 mil m², o espaço também chama atenção por abrigar fauna e flora diversificadas. Durante o passeio o visitante poderá conhecer a Ilha dos Amores, que serve como espécie de berçário e dormitório de garças, pavões e pato-mergulhão. Para chegar ao local é preciso cruzar o imenso Lago do Parque – com dimensão de 90 mil m² e habitado por curimbatás, lambaris e carpas – de pedalinho, barco ou canoa, o que torna a travessia ainda mais interessante.

Para contemplar a natureza é possível encontrar, na mata nativa de 26 mil m², ipês amarelo, branco, roxo e rosa, quaresmeira, embaúbas, cedro, jacarandás e jequitibá, além de bromélias e paineiras rosas. Essa flora tem papel fundamental para recarga dos recursos hídricos, bem como preservação e manutenção da sustentabilidade regional. “O local é tranquilo e de natureza exuberante, o que torna o passeio muito agradável”, comenta o turista Cesar Ballaminut. “Quem visita São Lourenço não pode deixar de conhecer o Parque das Águas”, completa o administrador, que visitou o espaço no feriado de 1º de maio (Dia do Trabalho).

E não pense que essas são as únicas atrações naturais do espaço. Por incrível que pareça, a visitação pode ficar mais encantadora e fora do comum. Aliás, são poucos os lugares que pode-se encontrar fonte de água mineral (todas gasosas) com propriedades terapêuticas e medicinais. A mais famosa delas, Fonte Oriente, tem sua água comercializada desde 1890 e serve como desintoxicante, além de aumentar o fluxo urinário e ajudar na digestão. Já a água da Fonte Ferruginosa, com sabor exótico e pouco agradável, é indicada para tratamento de anemia, anorexia e astenia. Também tem água para tratar úlceras gastrointestinais, insuficiência e congestão hepática.

Para quem sofre com problemas respiratórios ou sinusite, existe uma fonte de gás. A substância, que deve ser inalada em pequenas quantidades, tem o poder de descongestionar as vias aéreas instantaneamente, como num passe de mágica. O turista também tem oportunidade de relaxar no Centro Hidroterápico-Balneário SPA, que oferece banhos e massagens terapêuticas. Os serviços são cobrados à parte.

O Parque das Águas (Praça João Lage) está aberto para visitação todos os dias, a partir das 8h. Os ingressos custam R$ 12 e a meia entrada R$ 6

Teleférico de Caxambu promove vista panorâmica

Inaugurado em 20 de outubro de 1988, o Teleférico de Caxambu, também no Sul de Minas Gerais, foi o primeiro a ser construído no Circuito das Águas. O passeio, que percorre 908 metros e passa sobre o lago e mata do Parque das Águas da cidade – este conta com 12 fontes de águas minerais gasosas – , leva os visitantes ao topo do Morro de Caxambu, com 1.980 metros de altitude. A subida dura cerca de sete minutos.

De lá a vista panorâmica é fascinante e é possível avistar até mesmo algumas cidades vizinhas como Baependi. Além de apreciar a paisagem o turista encontra lojas de artesanato – estão à venda diversas opções de lembrancinhas do local –, lanchonete e uma estátua de 15 metros do Cristo Redentor, feita em 1961.

O teleférico (Praça Cônego José Castilho Moreira), funciona de quarta a segunda, a partir das 9h. As entradas custam R$ 20.<TL>