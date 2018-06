Em combate a homofobia, Ribeirão Pires movimenta atividades culturais

Stefanie Sterci



06/06/2018 | 08:40



Na luta contra o preconceito, Ribeirão Pires mostrou-se engajada durante o mês de combate à homofobia. Entre as atividades promovidas na cidade, sessão solene homenageou personagens do município que contribuem com a conscientização do movimento LGBT na região, além de oferecer palestras em escolas sobre diversidade. “Conhecemos a cada dia novas histórias de pessoas, inclusive jovens, que são alvo de discriminação e que precisam de apoio”, explica o diretor da secretaria de participação, acessibilidade e inclusão social, Vitor Oliveira. Para encerrar a programação, aproximadamente 3.000 pessoas estiveram reunidas em festival alusivo, na Vila do Doce, em Ribeirão Pires. A festividade foi agitada pela cantora Gloria Groove.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Movimentação...

Força Feminina

Moradoras de São Bernardo, a jornalista Carol Silvestre e a engenheira agrônoma Rosely Miranda participaram pela segunda vez em conjunto da corrida Mulher Maravilha, no Vale do Anhangabaú, na Capital.





Tem mais...

Bruxaria

Magia e energia dominaram a 15ª Convenção de Bruxas e Magos, na Vila de Paranapiacaba. Foram mais de 300 atividades durante a movimentação, como palestras sobre oráculos e encantamentos, além de apresentações de danças típicas. “Proporcionamos informações sobre a natureza humana e qual será nosso caminho a partir de agora”, diz a idealizadora da ação, Tânia Gori.

Caminho

Historiador e professor, Leandro Karnal comandará palestra hoje, às 19h, promovida pela Associação Comercial e Industrial de São Caetano. A atividade, que tem inscrições encerradas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, abordará planejamento e estratégia para um novo tempo e terá arrecadação de alimento para entidades assistenciais da cidade.

Criatividade

Moradora de São Bernardo, a proprietária do Pote Ateliê Botânico, Karin Schnur, será uma das expositoras da segunda edição da Feira do Centro, no sábado, promovida pela OMA Galeria.

Natureza

“É relevante chamar a atenção das pessoas da região para o patrimônio ambiental hídrico que possuem”, explica a presidente da comissão do meio ambiente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Rosa Ramos, sobre o quinto Café Ambiental, hoje, às 9h, na Casa da Advocacia e da Cidadania. É necessário a doação de leite integral para participar.

Positivo

“Muito além de meros conceitos acadêmicos, é demonstrar de forma simples e prática a importância da inteligência emocional para a vida das pessoas”, aponta o palestrante Juliano Barbosa, que explica qual é o segredo das pessoas felizes e de sucesso, hoje, no são-caetanense Espacio Prieto. É necessário inscrever-se para participar, além de contribuir com a doação de dois quilos de alimento não perecível.