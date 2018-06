Instáveis, Corinthians e Santos fazem clássico pelo Brasileirão

João Victor Romoli

Especial para o Diário



06/06/2018 | 07:00



Com times instáveis nas últimas rodadas, Corinthians e Santos se enfrentam hoje, às 21h, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado positivo vale, principalmente, a confiança dos torcedores sobre os técnicos Osmar Loss e Jair Ventura, que ainda não obtiveram sequências de vitórias.

Dentro de campo, o Timão terá o desfalque do meia Jadson, que sofreu estiramento na coxa direita e só deve voltar a atuar após a Copa do Mundo. Por outro lado, o time terá a volta de Romero, que formará quarteto com Pedrinho, Rodriguinho e Mateus Vital. Já o Peixe deve manter a equipe que venceu o Vitória por 5 a 2 na última rodada. Com isso, Bruno Henrique permanecerá no banco de reservas.