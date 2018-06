Produção industrial cresce em 13 dos 26 ramos investigados em abril ante março

05/06/2018 | 11:05



A produção industrial cresceu em 13 dos 26 ramos pesquisados na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As principais influências positivas foram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (5,2%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (4,7%).

O segmento de derivados de petróleo intensificou o crescimento de 0,8% verificado no mês anterior, enquanto a atividade de veículos avançou pelo terceiro mês consecutivo, acumulando uma expansão de 8,7% no período.

Segundo André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, o processamento da safra de cana para a produção de etanol impulsionou o setor de derivados de petróleo e biocombustíveis em abril. No caso de veículos, o desempenho foi puxado pelos automóveis, com contribuição das exportações.

Entre os onze ramos que reduziram a produção em abril ante março, os desempenhos mais relevantes foram de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-7,3%), máquinas e equipamentos (-3,1%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-4,0%) e produtos de borracha e de material plástico (-2,0%).