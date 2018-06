Obituário - 05 de junho de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/06/2018 | 09:47





Santo André



Helena Justina Cerati, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Raymundo Martins de Senna, 88. Natural de Petrolina (PE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonia Maria de Lira Ferreira, 88. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Cemitério Santa Lidia, em Mauá.



Mauricio Bacheschi, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maura Faustina de Jesus, 86. Natural de Araxá (MG). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Therezinha Fuzetto Lozio, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Adão Feliciano da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Batista Campos Filho, 69. Natural de Boituva (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória, em Mauá.



Maria da Conceição, 68. Natural de Aracatu (BA). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Secretária. Dia 3, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Nelson Tomasine, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



Wagner Zakarenskas, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Segurança. Dia 3. Crematório Vila Alpina.



Solange de Souza Galvão, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Antonia Pellegrini Toffanello, 81. Natural de Águas de Lindóia (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Serra Negra (SP).



São Caetano



Anna Catharina Bortoletto Gomes, 91. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Saracantã, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Paulo Baidarian, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Noêmia. Dia 2. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Therezinha Picoli Cruz, 90. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Claudia Elidia dos Santos, 88. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Inês Avelino do Nascimento, 87. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Lourenço, 86. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



João Francisco Filho, 82. Natural de Giapiaçú (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Waldomiro Ribeiro, 81. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Francisco Moreira Lima, 80. Natural de Pacoti (CE). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Marlene Pereira Cardoso, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Josefa Nunes Boffo, 76. Natural de Iacanga (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



Benedita Maria da Silva, 75. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Carlos Melão, 70. Natural de Lins (SP). Residia em Jaguariúna (SP). Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.



Gleibson Ferreira Gomes, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Sueli Carrasvco Neto, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



Júlio Mesquita, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano.

Dia 2. Cemitério das Lágrimas.



Reinaldo Alves Nogueira de Sá, 57. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.



Joaquim Pires Martins, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31. Cemitério das Lágrimas.



Abílio Joaquim Lopes Parreira, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Walter Monari Junior, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 30. Crematório Vila Alpina.



Márcia Martins de Lima, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Wilson dos Santos, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Regina, em Diadema. Dia 3, em Santo André. Vale da Paz.



Antonio Aparecido Dallacqua, 63. Natural de São Manuel (SP). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 2, em Diadema. Memorial Phoenix, em Santo André.



Mauá



Hilda Cândida de Jesus Silva, 99. Natural de Minas Gerais. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Maria do Amparo Ferreira Lima, 90. Natural de Atalaia (AL). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



João Simplício Filho, 82. Natural de Curuçá (BA). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Anibal Antonio de Souza, 81. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Arlech Rezende de Araujo, 79. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Jane Almeida dos Santos, 79. Natural de Valença (BA). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Maria dos Anjos Lima, 77. Natural de Monteiro (PB). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Felíciua Maria Farias de Souza, 76. Natural de Timbaúba (PE). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



José João de Almeida, 74. Natural de Uauá (BA). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Júlio Carlos Sanches, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Sonia Regina de Souza Conceição, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Independência, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Odair de Souza Jr, 27. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Odair Betega, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Cemitério São José.