Bodas de ouro são celebradas por casal andreense no Parrilla Del Carmem

Michele Santos



04/06/2018 | 08:13



Laços

Andreenses, Nelson Perruzzetto e Dilair Otramário comemoraram 50 anos de matrimônio exalando companheirismo. O amor foi relembrado em celebração com familiares e amigos do casal no restaurante Parrilla Del Carmem, em Santo André. “Construímos uma família juntos e, mesmo com as dificuldades da vida, estou ao lado de uma mulher maravilhosa”, alegra-se Perruzzetto.