Você se sente motivado no trabalho?

Cíntia Bortotto



04/06/2018 | 07:24



Sempre ouvimos falar que uma das características fundamentais de um bom líder é sua capacidade de motivar seus subordinados. Mas por que isso é tão importante?

Motivação é um tema estudado há muito tempo, pois o ser humano sempre tenta entender o porquê de determinados comportamentos em alguns indivíduos e outros comportamentos em outras pessoas.

O mundo corporativo investe tempo e dinheiro para entender o nível de satisfação de seus funcionários, e percebe que isso está diretamente relacionado ao quanto suas necessidades estão sendo saciadas. O líder tem um papel fundamental neste ponto, pois muitas vezes ele é a representação da organização para os trabalhadores; assim, ele motiva e engaja.

As pesquisas sobre engajamento geram também outros estudos sobre a liderança e o reconhecimento. O reconhecimento aparece como uma forma de motivação e tende a estimular mais funcionários que querem fazer de tudo, para que os objetivos da empresa sejam alcançados.

Assim, é de responsabilidade especialmente do líder se ater a este tema, pois ele sabe que quando a motivação de sua equipe aumenta há um crescimento efetivo na produtividade. As pessoas produzem mais quando estão felizes e motivadas. Ser capaz de detectar o que motiva cada funcionário e o que desmotiva traz eficiência para a sua gestão e é por isso que os líderes devem necessariamente entender do assunto.

Uma das teorias de motivação mais conhecidas é a chamada ‘teoria das necessidades de Maslow’, que, de acordo com uma pirâmide em que elenca a hierarquia das necessidades humanas, o autor acabou levando à luz muitos líderes sobre o que pode motivar seu funcionário, como autorrealização, estima, necessidades sociais, de segurança e básicas.

É sabido que quando as necessidades básicas ou de segurança do ser humano não são atendidas, o nível de insatisfação cresce. Assim, as pessoas precisam ter condições de trabalho que garantam que as necessidades básicas (abrigo, vestimenta, fome, sexo, sede, conforto) e de segurança (proteção, ordem, consciência dos perigos e riscos, senso de responsabilidade) sejam satisfeitas, e as demais aumentam o nível de satisfação e a vontade de pertencer que os funcionários têm.

As estratégias da organização – como um todo – devem reforçar cultura de reconhecimento e forte motivação. Ao líder, cabe o papel de personalizar o reconhecimento, identificando o que cada funcionário que reporta diretamente a ele gosta, prefere ou tem de necessidade, para ter mais satisfação, engajamento e motivação.

Bem, motivação é um exercício constante. Você deve praticá-lo consigo mesmo, com pessoas da sua vida pessoal. Desafiar as pessoas, reconhecer, elogiar deixa a vida mais leve e gostosa. É lógico que a vida não é só feita de elogios, os feedbacks construtivos devem ser dados para o desenvolvimento, mas a vida fica mais motivante quando o reconhecimento faz parte dela!

Siga confiante e boa sorte!