Advocacia, o estudo do cidadão

Do Diário do Grande ABC



03/06/2018 | 10:54



Em País permeado por conflitos cada vez mais complexos, envolvendo interesses individuais ou não, assumem crescente relevância as árduas tarefas da advocacia. Em meio à realidade inquietante da quebra de leis, direitos fundamentais ameaçados, onda de criminalidade, violência étnica, religiosa e civilizacional, além do declínio na confiança e na solidariedade social, o papel dos advogados fica cada vez mais importante para o exercício do direito de defesa e a busca de soluções justas.

O código de ética da profissão está em consonância com os valores da República: o respeito à lei e à ordem, a harmonia social, a liberdade, a defesa de direitos inalienáveis dos cidadãos, o combate à corrupção e a defesa de nossa soberania. Diante de universo formado por cerca de 400 mil profissionais, mover-se em nome da incansável e constante defesa das prerrogativas da classe tem sido papel fundamental da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo. Temos de garantir que as autoridades respeitem os direitos do advogado durante o exercício da profissão, visto que instrumentalizamos o direito de defesa no processo de realização da Justiça.

Por meio de sua incansável comissão de direitos e prerrogativas, sempre atuante, a Ordem alcançou recentemente vitórias importantes nessa seara. Para citar apenas algumas delas, a entidade conseguiu decisão que abriu precedente para a isenção de custas judiciais na interposição de recurso ordinário em mandado de segurança no TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), em processos criminais distintos de ações penais privadas. O Tribunal vinha sendo inflexível nesse tipo de cobrança. Outra comemoração, do mês de abril, foi a garantia obtida para advogada que atua em duas ações penais distintas, quando estas tiveram audiências marcadas no mesmo dia e horário. Mesmo pleiteando redesignação com duas semanas de antecedência, o pedido dela havia sido indeferido em ambas as Varas. Acionada, a OAB-SP impetrou mandado de segurança, que foi então deferido.

Em outra frente, o fortalecimento da própria comissão é tema que está sempre na nossa agenda do dia. Por isso, como estratégia para obter resultados mais rápidos, descentralizamos o grupo de trabalho inaugurando núcleos regionais pelo Estado. O corpo de advogados voluntários que se empenham na defesa dos direitos dos colegas cresceu. Trata-se de iniciativa posta em prática nas últimas gestões e que vem sendo fortalecida.

Se as prerrogativas profissionais surgem por razão de equilibrar forças entre Estado e cidadão – este que, diante do poderio estatal, se vê muitas vezes apequenado –, disseminá-las e defendê-las é proteger não o profissional, mas o cidadão e o próprio Estado Democrático de Direito.

Marcos da Costa é presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)-SP.

Palavra do leitor