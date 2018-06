Mauaense fica no empate com Jabaquara em casa

da Redação



03/06/2018



O mutirão realizado por diretoria, comissão técnica e elenco do Mauaense durante a semana, para deixar o Estádio Pedro Benedetti em condições de receber a partida contra o Jabaquara, parece ter cansado os jogadores, que ontem ficaram no 1 a 1 pela oitava rodada da Segunda Divisão do Paulista.

Com o resultado, a Locomotiva parou na quinta colocação no Grupo 5, com 12 pontos, contra oito do clube do Litoral, uma posição abaixo.

Já o outro representante da cidade do Grande ABC, o líder Mauá FC, com 17 pontos, entra em campo às 15h de hoje, em Itararé, contra o time da casa, que ocupa o terceiro lugar – soma 15.

O Primavera, empatado com o Mauá FC nos 17 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate, visita o Elosport – em quarto, com 14 –, às 10h, no Capão Bonito.