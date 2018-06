Apresentamos alunos de São Bernardo em 1940

Ademir Medici



03/06/2018 | 07:16



Na história da Educação em São Bernardo, o velho grupo escolar do Largo do Governo, hoje Praça Lauro Gomes. E as fotos que vão surgindo, tantos anos depois. Como a de hoje, do acervo de Danilo de Souza e divulgada por Sérgio Rosa.

Os dois alunos aparecem lado a lado, sentados no chão, na frente: Danilo o terceiro, Sérgio (loirinho) o quarto. Atrás do Danilo, toda elegante, a professora Claudia; de terno, em pé à esquerda, o diretor, professor Ascânio.

Ano: 1940

Série: terceira

Diretor: Ascânio

Professora: Claudia

Alunos identificados: além de Danilo de Souza e Sérgio Rosa, Ponciano Pires de Paula (o primeiro à esquerda na última fila), Mario Zapateiro (sentado no chão ao lado do Danilo), Daniel dos Santos, Olavo Monteiro e Narciso, que é o nome brasileiro do massagista Hideo Adachi.

Adachi tem hoje 90 anos e continua a exercer a profissão de massagista, na Vila Gonçalves; Sérgio Rosa e Danilo de Souza estão com 89 anos.

Memória planeja tirar uma foto dos três amigos juntos, 78 anos depois: em 1940, Danilo, Sérgio e Hideo escolares; em 2018, vizinhos ainda na Vila de São Bernardo transformada.

E da foto pode participar, também, Natal Vertamatti, outro são-bernardense que estudou no velho Grupo Escolar e que, do alto do segundo andar, recitou poesias cívicas para uma plateia assistente localizada na Rua Marechal, de costas para a Rua Municipal.



HISTÓRIA COLONIAL

O Grupo Escolar de São Bernardo foi instalado num casarão que pertenceu ao alferes Francisco Martins Bonilha, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Tenente Sales.

A construção serviu como hospedaria dos primeiros imigrantes que chegaram a São Bernardo, a partir da década de 1870. Em 1890 nele foi instalado o primeiro município do Grande ABC, sucessor da Freguesia de São Bernardo. Em 1892, no mesmo prédio, foi instalada a primeira Câmara Municipal do Grande ABC. A Rua Municipal, que começava na frente do prédio, recebeu esse nome para marcar a Intendência Municipal de 1890 e a Câmara Municipal de 1892.

Depois, o casarão serviu como escola, correio, cadeia, posto de vacinação e junta de alistamento eleitoral. Ao ser demolido, na primeira metade da década de 1950, foi encontrada uma placa contendo a inscrição “1773”, provavelmente a marcar o ano da sua construção.

O GRUPO ESCOLAR

1921 – A escola do casarão colonial recebe o nome de Escolas Reunidas de São Bernardo. Um livro daquele ano registra o nome do diretor, Francisco de Almeida Garret, e das professoras, entre as quais Christina Fittipaldi, tia de Emerson Fittipaldi.

1925 – Seguindo orientação do governo do Estado, a escola passa a se chamar Grupo Escolar de São Bernardo.

1952 – O velho grupo recebe a denominação de Maria Iracema Munhoz, uma homenagem à professora santista que ali lecionou entre 1917 e 1920.

1954 – O Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz ganha as atuais instalações, inauguradas naquele ano e que permanecem neste outro ponto da Praça Lauro Gomes – outrora aberta para a praça, hoje toda gradeada, sinal dos novos tempos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS...

Sexta-feira, 3 de junho de 1988 – ano 31, edição 6769

Manchete – 328 votos dão cinco anos de mandato ao presidente José Sarney. Resultado da votação pelo Congresso Constituinte: 222 votaram contra; três abstenções.

Votos dos deputados do Grande ABC:

Sim: Felipe Cheidde e Tito Costa;

Não: José Carlos Grecco, Lula e Mendes Botelho.

Santo André – Shopping Mappin ABC inaugura estação ecológica de tratamento de esgoto.

Imprensa – Deputado Tito Costa registra na sessão do Congresso Constituinte os 30 anos do Diário: “É um jornal que se iguala aos maiores periódicos deste País, moderno, vibrante, presente e atuante”, destacou o parlamentar.

Memória – A igreja de São Bento, em São Caetano.

EM 3 DE JUNHO DE...

1918 – São Caetano joga com o Cavalier, em São Paulo, e empata em 1 a 1. Entre os segundos quadros, derrota por 1 a 0; e entre os terceiros quadros, a segunda derrota do São Caetano naquele domingo, por 2 a 0.

A guerra. Do noticiário do Estadão: os aliados começam a contra-atacar com êxito; boatos de revolução na Hungria.

1973 – Prefeitura de São Bernardo inaugura a biblioteca pública do Distrito de Riacho Grande, hoje denominada Machado de Assis.

HOJE

Dia do Profissional de Recursos Humanos.

SANTOS DO DIA

Clotilde (França, Lion, 475 – Tours, 544). Marcou a história política cristã da França. Empenhou-se nas obras religiosas, e ajudou na construção de igrejas e mosteiros.

Carlos Lwanga e companheiros

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Celebram aniversários em 3 de junho:

Em Pernambuco, Água Preta.

Na Paraíba, Brejo dos Santos.

No Rio Grande do Sul, Campo Novo, Chapada, Colorado e São Luiz Gonzaga.

Em Minas Gerais, Capitão Enéas.

Em Alagoas, Piranhas.

No Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho e Sonora.

Fonte: IBGE

HISTÓRIA DAS COPAS

OITAVA QUESTÃO

Em qual dessas Copas do Mundo a Inglaterra cumpriu sua pior campanha?

A – 1950, no Brasil

B – 1970, no México

C – 2014, no Brasil

Resposta amanhã.

Resposta da sétima questão, ontem colocada:

Qual desses países foi o único a terminar invicto a Copa de 2010, disputada na África do Sul?

A – Nova Zelândia

B – Espanha

C – Holanda

Por incrível que pareça, o único país que conseguiu terminar a Copa de 2010, invicto, foi a Nova Zelândia (alternativa A), que nem passou da fase de grupos.

A Espanha, campeã, havia perdido para a Suíça logo na estreia, por 1 a 0, mas depois embalou.

A Holanda acabou derrotada pelos espanhóis na decisão por 1 a 0, com aquele gol de Iniesta já na prorrogação.

Já os neozelandeses voltaram para casa com três empates nos três jogos que fizeram: 1 a 1 com a Eslováquia, 1 a 1 com a Itália e 0 a 0 com o Paraguai. Ficaram em terceiro no Grupo F, atrás dos classificados Paraguai e Eslováquia, mas à frente da tradicional Itália.