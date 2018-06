Região dispõe de 406 postos nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/06/2018 | 07:30



Quem estiver em busca de oportunidade de trabalho no Grande ABC pode conferir as chances disponíveis nos centros públicos municipais de emprego do Grande ABC, no Portal Emprega Brasil, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e na agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André. Ao todo, nesta semana há 406 vagas em aberto.

O Portal Emprega Brasil disponibiliza 164 posições a serem ocupadas. Destaque para 48 postos de trabalho como atendente de lanchonete em Santo André, 20 como motorista de ônibus urbano em São Bernardo e 11 como eletricista de manutenção eletroeletrônica.

Para acessar todas as opções, interessados devem digitar o endereço https://empregabrasil.mte. gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para concorrer às chances.

Na Luandre, há 118 oportunidades, algumas com salário médio divulgado. É o caso da vaga para enfermeiro, cujo rendimento gira em torno de R$ 4.000 a R$ 5.000. Como técnico enfermeiro, entre R$ 2.000 e R$ 3.000, e, auxiliar administrativo, de R$ 1.000 a R$ 2.000. Interessados podem se candidatar pelo site www.luandre.com.br.

É importante lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma do sistema de compartilhamento de vagas do órgão federal. Portanto, alguns postos podem coincidir com os do Portal Emprega Brasil.

Por exemplo, no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André há 61 vagas. Dessas, 48 são para atuar como atendente de lanchonete, que também constam na ferramenta do MTE. Tanto que a Prefeitura andreense recomenda que, para participar do processo seletivo, o interessado cadastre seus dados por meio do portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para atendimento presencial, é preciso levar um documento oficial com foto e carteira de trabalho.

“As vagas são atualizadas constantemente e, no momento da consulta, poderão ser diferentes das apresentadas neste informe”, destaca a gestão.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo há 43 chances. Dessas, 20 são para motorista de ônibus urbano e, 15, para coordenador de restaurante. Há, ainda, duas posições para pessoas com deficiência, para trabalhar como operador de caixa. Em todos os casos, é exigido tempo de experiência de seis meses.

Para candidatar-se a uma das chances oferecidas pelos centros públicos municipais, basta comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente o posto anunciado por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

EMPRESAS - A Wevo, especialista no desenvolvimento de tecnologias de integração para e-commerce, e a ViajaNet, agência de viagens on-line, ambas localizadas em São Caetano, reúnem 20 vagas.

A Wevo está contratando para nove funções: executivo de vendas; analista de suporte; analista de RH; analista de negócios com experiência em implantação de sistemas para e-commerce; programador; desenvolvedor; analista de sistemas; engenheiro de software e cientista da computação. Interessados devem enviar o currículo para rh@wevo.com.br.

Já a ViajaNet está com 11 postos vagos: desenvolvedor de Front End; scrum master; analista de marketing; consultor de viagens e desenvolvedor.net. Currículo deve ser enviado para rh@viajanet.com.br.