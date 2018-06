Diesel mais barato começa a chegar em postos de combustíveis do Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



02/06/2018 | 07:02



O diesel começou a chegar mais barato em alguns postos de combustíveis do Grande ABC. Mas, de acordo com o Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo), o impacto para o consumidor só deve acontecer daqui a uma semana, quando todos os estoques estiverem preenchidos com o combustível de menor valor.

Como o diesel possui 10% de biodiesel adicionado, e esse produto não teve redução de impostos, considerando apenas a redução nas refinarias, o repasse ao consumidor seria de desconto de R$ 0,41 no litro. Porém, a Petrobras Distribuidora informou que repassou integralmente as desonerações anunciadas pelo governo federal aos preços do combustível vendido à rede de postos, e, no Estado de São Paulo, por exemplo, a redução foi de R$ 0,46 por litro.

Conforme o presidente do Regran, Wagner de Souza, somente quem abasteceu totalmente com o combustível de menor preço deve repassar o valor integral. “Quem recebeu o combustível com desconto de R$ 0,21 e estava com estoque zero proporcionará este desconto. Mas, se recebeu em dois dias, com os preços diferentes, ele diminui proporcionalmente”, disse.

Metade dos postos da região está abastecida, mesmo contingente da quinta-feira, estima Souza. Com isso, a normalização deve acontecer somente na terça-feira e não na segunda-feira, como ele havia previsto. “Não houve aumento no ritmo no abastecimento, que foi mantido.” O preço médio do diesel está em R$ 3,89.

Ontem, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão, ao avaliar que sua presença na estatal deixou de ser positiva. A B3 (antiga Bovespa) teve de suspender a negociação das ações da Petrobras devido à brusca queda de suas ações. Ontem, a companhia perdeu R$ 55 bilhões em valor de mercado.

ESTADO - O governador Márcio França (PSB) anunciou os compromissos acertados com os representantes de três associações que somam 1.600 caminhoneiros autônomos. O Estado deve sancionar projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa que autoriza parcelamento do IPVA em seis vezes.

Além disso, seis pontos de parada serão criados nas rodovias paulistas – quatro no Rodoanel e dois em locais que os caminhoneiros escolherão. O governo também deve formar grupo de estudo para possibilitar a criação de dispositivo legal que permita aos caminhoneiros autônomos ter direito a crédito de ICMS na compra do diesel. Os créditos poderão ser usados na aquisição de caminhões.