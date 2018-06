Sistema Anchieta-Imigrantes segue com cronograma de obras

Do Diário OnLine



01/06/2018 | 16:17



A Ecovias, responsável por administrar e manter a qualidade das vias que fazem parte do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), já programou as obras que serão executadas na próxima semana, entre os dias 4 e 10 de junho. Os trabalhos são estabelecidos em contrato com o governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e têm como meta fornecer e melhorar a segurança e conforto dos usuários nas rodovias.



Para a próxima semana, entre os dias 4 e 10 de junho, a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes fará serviço de recuperação de viadutos e passarelas, do km 13 ao km 14,5, sentido São Paulo, das 8h às 17h. O pavimento da via será restaurado nas pistas sentido Litoral e São Paulo, do km 9,7 ao km 40 e do km 55 ao km 65, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Nestes mesmos trechos, a sinalização horizontal será reforçada, em ambos os sentidos, também das 8h às 17h e das 21h às 5h. As juntas de dilatação serão vistoriadas, do km 57 ao km 62, sentido Litoral, das 8h às 17h. A Anchieta terá ainda a manutenção de dutos localizados no km 15, sentido Litoral, das 8h às 18h.



O serviço de reparo nas juntas de dilatação também será feito na rodovia dos Imigrantes, do km 11,5 ao km 30, em ambos os sentidos, das 8h às 17h. Toda extensão da rodovia receberá trabalhos de recuperação no pavimento e reforço na sinalização horizontal, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Já no trecho de Serra, do km 45 ao km 58, sentido Litoral, técnicos vão avaliar e fazer reparos necessários nos viadutos da rodovia. No mesmo trecho serão realizados serviços de implantação de fibra óptica, das 21h às 5h, nos dois sentidos.



As rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni, além do acesso ao Guarujá, vão receber trabalhos de recapeamento e reforço na sinalização horizontal em toda extensão das rodovias, sempre no horário das 8h às 17h e das 21h às 5h. As juntas de dilatação da rodovia Cônego serão reparadas, do km 248 ao km 270, em ambos os sentidos, e no acesso ao Guarujá, do km 2 ao km 3, das 8h às 17h. A rodovia terá ainda a passarela localizada no km 262 inspecionada, das 8h às 17h.



Uma equipe multitarefa vai inspecionar a passarela localizada no km 279 da Padre Manoel da Nóbrega e fazer os reparos das juntas de dilatação entre os km 291 e km 292, apenas no sentido São Paulo, das 8h às 17h. A rodovia receberá ainda a implantação de uma barreira rígida, do km 277 ao km 279, em ambos os sentidos, também das 8h às 17h.



Além das obras citadas, também serão feitos serviços de poda, vistoria técnica, lavagem de placas, coleta de lixo e entulho, lavagem de barreira, implantação de iluminação, varrição mecanizada e manutenção de antenas serão realizados nas rodovias.



Carga especial

Dos dias 4 a 7 de junho, a pista norte da rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de Serra, das 23h30 às 5h30, para passagem de cargas com tamanho superdimensionado. Durante este período, os veículos que seguirem em direção a São Paulo deverão utilizar somente a Serra da via Anchieta para seguir viagem.