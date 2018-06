Jeitinho diademense para driblar a pressão

Raphael Rocha



01/06/2018 | 07:00



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), já determinou: comissionados do Paço precisam apoiar a dobrada oficial do governo na eleição deste ano, formada pelo vice-prefeito Márcio da Farmácia (Podemos), que buscará cadeira de deputado estadual, e a ex-secretária de Habitação Regina Gonçalves (PV), pré-candidata a deputada federal. Acontece que nem todos os apoiadores engolem essa exigência, mas também não querem perder os cargos em um momento de crise do emprego. Por isso, quando questionados por gente do alto escalão, esses funcionários adotaram uma tática curiosa. “Vou votar no Márcio e na Rê”, dizem os comissionados descontentes com a pressão. Essa ‘Rê’, porém, não é de Regina Gonçalves. É de Renata Abreu, atual deputada federal e que buscará a reeleição. Renata é presidente nacional do Podemos, atual partido de Márcio, e vê em Diadema a possibilidade de expandir seus votos no Grande ABC.

Providencial

A leitura de pessoas próximas ao presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (Avante), e do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Ailton Lima (PSD) é que apenas o secretário de Esportes e vereador licenciado, Marcelo Chehade (PSDB), poderia dar problemas na busca pelo voto de simpatizantes do prefeito Paulo Serra (PSDB). Chehade buscou ser candidato a deputado, mas foi convencido pelo chefe do Executivo a continuar no Paço. Cicote é pré-candidato a deputado estadual, enquanto Ailton Lima buscará cadeira na Câmara Federal.

Com Maranhão

Mais uma vez o vereador Marcelo Cabeleireiro (PT), de Rio Grande da Serra, contrariou a orientação do diretório municipal da sigla e votou a favor dos interesses do prefeito Gabriel Maranhão (sem partido). Na quarta-feira, a Câmara aprovou o pedido do chefe do Executivo em sair do Consórcio Intermunicipal. Marcelo referendou o desligamento. Seu colega de bancada, Benedito Araújo, foi contra.

Sem Maranhão

Por outro lado, o vereador Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, segue distante da administração de Gabriel Maranhão. Akira foi eleito no arco de alianças do atual prefeito, porém sua postura com relação ao governo tem oscilado. Ele já votou a favor do impeachment de Maranhão. Nas últimas semanas, se reaproximou do prefeito. Agora, foi contra a saída do Consórcio.

Coincidências

O PRB decidiu oficializar o apoio à pré-candidatura a governador do ex-prefeito paulistano João Doria (PSDB). Curiosamente, no Grande ABC, uma figura do PRB se coloca como oposição ao governo de um tucano: em São Bernardo, o vereador Rafael Demarchi (PRB), que deve sair candidato a deputado estadual, está em linha oposta ao prefeito Orlando Morando (PSDB).

Partido Novo

O Partido Novo realiza na terça-feira evento de apresentação de seus candidatos na eleição deste ano, além de lideranças da sigla. Estarão presentes Vinicius Poit, pré-candidato a deputado federal, e Janaina Lima, vereadora de São Paulo. A atividade acontece no Network Business Tower (Alameda Terracota, 185), em São Caetano, a partir das 19h30.

Querer e poder

Nas últimas semanas, aumentou a especulação em torno de provável candidatura a deputado federal do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), inserido na estratégia do governo Orlando Morando (PSDB). Porém, Marcelo tem confidenciado a pessoas próximas que seu desejo é ser candidato a deputado estadual, até por temer a alta nota de corte para a Câmara Federal.