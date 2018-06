Paulista colorida no domingo

Vinícius Castelli



01/06/2018 | 07:00



São Paulo ficará mais alegre e colorida no domingo. Um dos eventos mais populares da Capital, a Parada do Orgulho LGBT chega à 22ª edição e toma conta da Avenida Paulista. Organizado pela ONG APOGLBT–SP (Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo), o evento tem Fernanda Lima como madrinha e a apresentadora é a drag queen Tchaka.

A parada, que deve receber cerca de 3 milhões de pessoas neste ano, tem entrada gratuita e contará com 13 trios elétricos. A concentração será a partir das 10h, no vão livre do Masp (Av. Paulista, 1.578), e o início da marcha será às 12h, com a saída do primeiro trio.

Entre os nomes confirmados para colocar todo mundo para cantar estão artistas como Pabllo Vittar, Preta Gil, Mulher Pepita e Lia Clark. April Carrion, que participou do programa norte-americano RuPaul’s Drag Race, também é atração garantida na festa. No fim da parada, no Vale do Anhangabaú, acontecerá, a partir das 19h, show de encerramento com Banana Split, Fíakra, Jade Baraldo e diversos outros artistas.

Segundo Heitor Werneck, produtor artístico do evento, esta edição da parada será mais inclusiva. Terá balé com cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e intérpretes de Libras.

Mas além da música e da festa, a ideia é fazer com que a população reflita a necessidade de se respeitar a diversidade. Para a 22ª edição, o tema escolhido é Eleições e o slogan, Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz. Segundo Claudia Regina, presidente da ONG APOGLBT–SP, “falar sobre eleições em ano eleitoral durante a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é forma valiosa de comunicar a toda população LGBT sobre a importância de escolher bem suas candidatas e candidatos. Pela nossa luta, já conseguimos alguns direitos, faltam muitos, mas não podemos perder o que já conseguimos simplesmente por ignorância política”.

Plataforma de streaming oferece listas para esquentar parada

Quem quiser entrar no clima da Parada do Orgulho LGBT, que acontece domingo na Capital, pode fazer isso com poucos toques no celular. A plataforma de streaming de músicas Deezer oferece seis listas de canções para aquecer as turbinas de quem vai ao evento.

Uma das playlists é Hinos do Arco-Íris, ilustrada por faixas como Tipo de Garota, de Lia Clark, Bumbum de Ouro, de Gloria Groove, e Sissy That Walk, cantada por RuPaul. Outra lista disponível é Orgulho LGBTQ+, só com artistas nacionais, como Indecente (Anitta), Vou Com Tudo (Jojo Maronttinni) e Bailando (Rouge). Beyoncé, Madonna e George Michael integram as opções.