Amazon aponta São Caetano como cidade mais nerd do Brasil

Do Diário do Grande ABC



03/06/2018 | 07:25



A cultura geek foi celebrada em 25 de maio, escolhido para representar Dia do Orgulho Nerd (fazendo referência ao Dia da Toalha, do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, e a estreia original de Star Wars: Uma Nova Esperança, em 1977). Aproveitando a passagem da data, a Amazon (www.amazon.com.br) fez levantamento em seu serviço de entrega e colocou São Caetano com a cidade mais nerd do Brasil. No ano passado, a representante local ficou em terceiro lugar.

O município da região ficou no topo da lista por conta de seu alto número de pedidos de itens como livros, graphic novels e histórias em quadrinhos no site, além de empréstimos de títulos do serviço Kindle Unlimited. O ranking reuniu informações de dados referentes a locais com mais de 100 mil habitantes, considerando a base per capita de produtos e downloads de e-books realizados entre abril de 2017 até o mesmo mês nesta temporada.

O pódio do levantamento de marketing ainda conta com Niterói (Rio de Janeiro) e Florianópolis (Santa Catarina) na segunda e terceira colocações, respectivamente, com a cidade catarinense sendo a número um de 2017. São Paulo aparece em sexto lugar no ranking atual.