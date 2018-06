Bailarina de 12 anos busca doações para dançar em curso no Exterior

Tauana Marin



03/06/2018 | 07:10



Se tornar bailarina profissional e levar a dança para os palcos do mundo são sonhos de Laura Vitória Mendes Fernandes, 12 anos, de São Caetano. Ela está ansiosa para grande oportunidade que conquistou: viajar para os Estados Unidos e usufruir 20% da bolsa de estudos no Miami City Ballet School. O problema é não conseguir condições de custear a jornada.

“Faço balé desde os 5 anos. Quero seguir esses passos pelo resto da vida. Como passei na seletiva do curso, luto para realizar esse sonho”, conta.

A temporada internacional ocorre entre 16 e 28 de julho. Os familiares da garota lançaram campanha virtual para arrecadar cerca de R$ 31 mil (www.catarse.me/laura_bailarina), quantia destinada a passagens aéreas, hospedagem e alimentação – a mãe foi escolhida como responsável para acompanhá-la. A ‘vaquinha’ segue aberta até dia 16.

Até o momento, com ajuda extra de venda de rifas, canetas decoradas, pão de mel e bonecas, cerca de R$ 14 mil foram arrecadados. “Estou esperançosa que consiga. As pessoas sempre ajudam quando podem e sei que fazer esse intensivo de férias vai me abrir muitas portas no futuro. Não me vejo fazendo outra coisa”, diz Laura, com o passaporte e visto norte-americano em dia.

Para seguir os passos de ser bailarina profissional, tem cuidados especiais com a alimentação e treina na Escola Municipal de Bailado Laura Thomé e no Studio Giselle Danças, ambas em São Caetano. “O corpo é meu instrumento. Quero poder me dedicar ao balé clássico.”