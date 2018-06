Orquestra Filarmônica do Senai toca em Mauá

Vinícius Castelli



01/06/2018 | 07:00



O público da região terá oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de um das conjuntos musicais mais atuantes do Estado. Os 50 músicos da Orquestra Filarmônica do Senai-SP sobem ao palco do Sesi Mauá (Av. Presidente Castelo Branco, 237. Tel.: 4542-8977), a partir das 19h, para única apresentação.

O espetáculo, apresentado sob a batuta do maestro Thomaz Ferreira Martins, que também assina a direção artística do grupo, terá programa ilustrado por trilhas sonoras de grandes clássicos do cinema mundial.

Obras de compositores como John Williams, Enio Morricone, Hans Zimmer e Alan Silvestri, entre outros, não ficam de fora. O concerto é gratuito e faz parte da programação do Sesi-SP Música. Os ingressos serão distribuídos no local 30 minutos antes do início do espetáculo.