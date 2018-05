Aeroporto de Brasília está abastecido e não registra atrasos

31/05/2018 | 12:08



O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Greve dos Caminhoneiros do Governo do Distrito Federal informou que as vias internas e as estradas de acesso a Brasília estão completamente desobstruídas e sem a presença de manifestantes ou caminhões estacionados.

Disse, ainda, que o estoque de querosene no Aeroporto de Brasília é de 1 milhão de litros. "Da meia noite às dez da manhã, foram 47 pousos e 41 decolagens. Houve um atraso devido à manutenção e dois voos foram cancelados. Nenhum impacto relacionado a combustível foi registrado".