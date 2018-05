Com pênalti polêmico, Sport vira sobre o Atlético-MG na Ilha do Retiro

30/05/2018 | 21:31



Com dois gols na sequência e um pênalti polêmico, o Sport virou e venceu o Atlético-MG por 3 a 2 nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time pernambucano à vice-liderança provisória, com 14 pontos, um a mais do que a equipe mineira, que caiu para o terceiro lugar.

As duas equipes voltam a campo no sábado, às 16 horas, pela nona rodada da competição. O Atlético buscará a reação contra a Chapecoense, no Independência. O Sport tentará manter o embalo contra o Internacional, no Beira-Rio.

No duelo desta quarta-feira, as equipes buscaram o ataque desde o início e criaram boas chances de abrir o marcador. O time pernambucano foi mais certeiro e fez o primeiro aos 29 minutos da etapa inicial. Anselmo lançou para Rogério, que driblou Victor e mandou para as redes.

O Atlético reagiu logo no início da segunda etapa. Aos três minutos, Ricardo Oliveira cruzou da esquerda e cruzou para Luan. O atacante errou ao tentar mandar de cabeça, mas sem querer deu um passe na medida para Cazares deixar tudo igual.

Os visitantes seguiram melhor na partida e conseguiram a virada aos 21, com Ricardo Oliveira. Róger Guedes chutou e Magrão fez grande defesa. Gustavo Blanco pegou o rebote e mandou novamente para a área. O centroavante recebeu sem marcação e completou para o gol.

Depois de levar a virada, o Sport finalmente acordou na etapa final e deixou novamente tudo igual dois minutos mais tarde. Rafael Marques dominou de costas para o gol e rolou para Gabriel. O volante mandou uma bomba a bola desviou em Bremer e enganou Victor: 2 a 2.

O Atlético ainda tentava se recuperar do gol e veio o lance polêmico da partida. O Sport recuperou a bola e foi ao ataque. Michel Bastos foi à linha de fundo pelo lado direito e tentou cruzar na área. A bola tocou na mão de Gabriel e o árbitro marcou pênalti, para indignação dos jogadores do time mineiro. Michel Bastos cobrou e recolocou o Sport em vantagem: 3 a 2.

A equipe pernambucana se fechou na defesa após a vantagem e o Atlético foi de qualquer jeito buscar o empate. Chegou perto aos 39, em chute de Fábio Santos, que obrigou Magrão fazer grande defesa. Nos acréscimos, o goleiro Victor foi até a área adversária tentar salvar o time, mas não deu certo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 2 ATLÉTICO-MG

SPORT - Magrão; Fabricio, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos (Deivid), Rogério (Carlos Henrique), Gabriel e Marlone (Michel Bastos); Rafael Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Elias), Gustavo Blanco (Alerrandro), Cazares, Luan (Matheus Galdezani) e Róger Guedes; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

GOLS - Rogério, aos 29 minutos do primeiro tempo; Cazares, aos 3, Ricardo Oliveira, aos 21, e Gabriel, aos 23, e Michel Bastos, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anselmo, Fabrício e Ernando (Sport); Adilson e Galdezani (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

Local - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).