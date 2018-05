Coração da Itália

Vinícius Castelli



31/05/2018 | 07:00



Dizer que um bilhete de ida para Roma é um ingresso para a felicidade não é exagero, mas a pura verdade. Conhecida como ‘Cidade Eterna’, a capital da Itália completou em abril 2.771 anos e é dona de diversos encantos e segredos a serem desbravados pelos visitantes. Não apenas uma, mas várias vezes. Há voos diretos partindo de São Paulo. Para quem estiver em outra parte da Europa, é possível acessar a cidade pela estação de trem Termini.

A cidade fica ainda mais bonita e ensolarada em junho, a partir do dia 21, quando começa o verão europeu. Cortada pelo Rio Tibre, Roma é destino para viagens curtas, de quatro dias, mas também aos que querem explorá-la com calma, sem pressa de se perder por suas ruelas, museus, restaurantes e as tantas construções históricas.

É claro que logo que falamos de Roma, uma das primeiras imagens que vêm à cabeça é a do Coliseu. Não é para menos, já que se trata de local com muita história. Inaugurado em 80 d.C, o local, cujo nome real é Anfiteatro Flávio, serviu de arena para combates mortais entre gladiadores.

Não deixe de ver, ao lado do Coliseu, o Arco de Constantino, construído para homenagear a vitória de Constantino sobre Massêncio na batalha de Ponte Mílvia, em 312 d.C. Ainda na região está o Palatino, local onde, segundo a lenda, foram criados Rômulo e Remo, por uma loba. No local há traços de cabanas do século 9 a.C.

A poucos passos dali está o Fórum Romano, que foi o centro comercial e judiciário da Roma antiga. Lá imperam ainda construções como o Templo de Saturno, que data de 42 a.C. Veja ainda a Coluna das Focas, em pé desde 608 d.C. É possível comprar um único ingresso para todas essas atrações, que ficam perto do Coliseu.

Cenário de filmes como A Princesa e o Plebeu e O Talentoso Ripley, entre tantos outros, Roma é romântica, elegante. A Fontana di Trevi (fonte de água) ficou imortalizada no longa A Doce Vida. Tome um sorvete em qualquer local ao redor dela.

A pé mesmo, vá até o Pantheon, cuja entrada é gratuita. Com mais de 2.000 anos, é dono de enormes colunas coríntias. Imperdível. Use seu tempo também para conhecer a Piazza di Spagna (Praça da Espanha), uma das áreas mais animadas da cidade. E perca-se, sem medo, no bairro Trastevere, com suas diversas igrejas, ruelas e restaurantes.



Reserve um dia para ver o Vaticano

Uma vez em Roma, vale reservar um dia todo para conhecer o Vaticano, até mesmo para os que não são católicos. Estado independente desde 1929, o local está dentro de Roma e pode ser acessado na caminhada, ou pelo Metrô, pela linha A – Laranja. Basta descer na Estação Ottaviano – San Pietro.

Lá está uma das mais importantes basílicas do mundo, a que dá nome ao apóstolo de Cristo Pedro, crucificado e morto na região. Sua construção foi encomendada em cerca de 349 d.C pelo imperador Constantino. Ganhou nova versão, após quase desmoronar, a partir de 1506.

Se de fora a vista é de ‘cair o queixo’, seu interior é melhor ainda. Dentro dela há uma obra de arte atrás da outra. A cúpula foi projetada por ninguém menos que Michelangelo, que assina também a obra Pietà, escultura em mármore de 1499. Veja ainda o mosaico Angelo della Navicella, de Giotto, que data do século 13.

O espaço conta com 11 capelas e 45 altares. Se a visita for em um domingo, aproveite para ver o papa, que sempre aparece para a população. Não perca ainda o Museu do Vaticano, onde fica a Capela Sistina, com afrescos pintados por Michelangelo. Inacreditável.