Bela Sacramento

Miriam Gimenes



31/05/2018 | 07:00



Quando se fala em viagem para Minas Gerais, a primeira coisa que vem à mente são os destinos cheios de história. É bem verdade que existe muito dela por lá, mas há também opções para se aproximar da natureza e se sentir desafiado, curtindo esportes de aventura.

E é justamente para quem quer este tipo de viagem a sugestão de Sacramento, cidade do Triângulo Mineiro. Ela, que tem pouco mais de 23 mil habitantes, é famosa para quem gosta de ecoturismo e de atrações que causem adrenalina, o que ajuda a curtir suas belezas naturais.

A cidade é uma das portarias do Parque Nacional da Serra da Canastra, juntamente com outras cidades mineiras como São Roque de Minas, São João Batista e São José do Barreiro. O parque, por ser rico em cachoeiras, lagos, fauna e flora – onde também está a nascente do Rio São Francisco – é um dos principais do País.

E as cachoeiras são um capítulo à parte por lá. Ao todo são mais de 200, sendo a principal delas a Cachoeira Casca D’anta, com 186 metros de altura. É a maior queda livre do São Francisco. Os turistas que a frequentam são atraídos não só para banho, mas também para fazer ecoturismo, trilhas e birdwatching (passeio para observação de aves em seu habitat natural).

Outra bastante famosa por lá é a Azulim, que tem 10 metros de queda. Um dos esportes mais praticados no local é o canionismo, ou seja, a exploração de cânions. A prática consiste em percorrer cursos d’água, na vertical ou na horizontal, passando por diferentes obstáculos. O slackline, adaptado para ser praticado sobre a água, é outro esporte que leva turistas ao local. Outras cachoeiras conhecidas e abertas à visitação são a São João Inácio (17 metros de queda) e a Parida (15 metros de queda). A cidade também é repleta de represas, entre elas a Rifaina, Igarapava, Jaguara e Peixotos.

Outro ponto turístico local é a Gruta dos Palhares, conhecida por ser a maior de arenito da América Latina e descoberta em meados do século 19. É belíssima. Tem uma profundidade de aproximadamente 450 metros e em seu primeiro vão comporta cerca de 5.000 pessoas.

Em cada uma das dobras da rocha existem centenas de ninhos e lá podem ser vistos filhotes de maritacas, papagaios, andorinhas, entre outras aves.

HISTÓRIA

Mas como falamos de Minas, não é possível deixar de sugerir também uma igreja. No caso de Sacramento, que tem construções dos séculos 18 e 19, o destaque vai para a Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, inaugurada em 1920. Foi na cidade também que foi construído o primeiro centro espírita do País.

Quem quiser se aprofundar sobre a história da cidade, a opção é visitar o Museu Histórico Coralia Venites Maluf. Ele possui um acervo que conta sobre sua fundação e a consolidação como município. Em suas dependências há, por exemplo, o telefone de parede mais antigo da cidade.

E opções de hospedagem por lá não faltam. Uma delas é o hotel Samba Sacramento, localizado próximo à Gruta dos Palhares e da Serra da Canastra, com diárias a partir de R$ 125. Mais informações em www.sambahoteis.com. A outra é o Hotel Fazenda Portal da Canastra (www.fazendaportaldacanastra.com.br), com atrações para toda família.