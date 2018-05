Temer vai apresentar plano para candidatos com metas até 2031, diz ministro

29/05/2018 | 16:04



Admitindo que o governo não cumpriu com vários planos que propôs, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, anunciou nesta terça-feira, 29, que o presidente da República, Michel Temer, vai formular um plano para o País com metas até 2031. Ele disse que as propostas serão apresentadas aos candidatos à sucessão presidencial nas eleições de outubro.

Em debate no Fórum de Investimentos Brasil, 2018, o ministro disse que será um plano sobre onde se quer chegar, quais objetivos, que País se quer. A ideia é apresentar o plano até julho e colocar as propostas em discussões públicas por 40 a 45 dias.

"Espero que esse tema entre em discussão com os próximos candidatos à Presidência da República porque eles têm que pensar que País é esse. É muito mais que um governo, é um Estado", declarou o ministro, reforçando que não é apenas o setor público, mas é o setor privado, que pode levar o País a uma nova fase de desenvolvimento.

Colnago observou ainda que o governo promoveu avanços, como o teto dos gastos públicos, mas não conseguiu atingir outros objetivos, citando as reformas da Previdência e tributária. "Apresentamos vários planos, não conseguimos cumprir", citou.