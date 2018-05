Firmino encurta folga e se apresenta antecipadamente à seleção

29/05/2018 | 09:39



O atacante Roberto Firmino resolveu encurtar a sua folga e se apresentou na manhã desta terça-feira à seleção brasileira, que se prepara em Londres para a Copa do Mundo. Ele chegou ao CT do Tottenham a tempo de participar do treinamento comandando por Tite - a equipe vai ter atividade à tarde também. O jogador do Liverpool estava dispensado até quarta-feira, assim como Marcelo e Casemiro, do Real Madrid.

Logo depois da chegada, Firmino falou ao site oficial da CBF sobre a apresentação antecipada. "Liverpool é aqui do lado. Vim de trem. Tinha mais um ou dois dias em casa, mas decidi vir antes e começar o trabalho já", disse o atacante, que, assim como a dupla do Real Madrid, ganhou um descanso após a participação na final da Liga dos Campeões da Europa, sábado, em Kiev, vencida pelo time espanhol por 3 a 1.

Coincidentemente, a seleção brasileira vai jogar domingo na "casa" de Firmino, o Anfield Road, estádio do Liverpool, em amistoso com a Croácia. Mas o atacante ficará como opção no banco de reservas, mesmo porque o titular e concorrente direto por uma vaga na seleção, Gabriel Jesus, também será o capitão do time de Tite. Isso, porém, não importa ao jogador, que tem planos muito maiores, já pensando no torneio na Rússia. "Estar na Copa do Mundo é um sonho desde criança", disse Firmino.