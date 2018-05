Luiza Brunet perde ação que movia contra Lírio Parisotto

29/05/2018 | 09:12



Luiza Brunet perdeu a ação de reconhecimento de união estável que movia contra o empresário Lirio Parisotto. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o juiz Leonardo Aigner Ribeiro, da 4ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo, definiu que além de não ter a união estável reconhecida, Luiza terá que arcar com as custas processuais da ação, que estariam em cerca de um milhão de reais.

Na ação, a mãe de Yasmin Brunet teria pedido cerca de 100 milhões de reais ao ex, pois, segundo ela, eles ficaram juntos por cinco anos com marido e mulher, o que lhe daria direito a metade dos bens ganhos pelo empresário neste tempo. a modelo pedia R$ 100 milhões ao ex, pois, segundo ela, eles viveram por cinco anos como marido e mulher, o que daria direito a metade dos bens ganhos por Parisotto neste tempo.

Em 2017, Parisotto foi condenado a um ano de prestação de serviços em uma ação movida também por Luiza Brunet, que o acusou de tê-la agredido em um quarto de hotel. O empresário é considerado um dos homens mais ricos do Brasil e, segundo a revista Forbes, possui uma fortuna estimada em quatro bilhões de reais.