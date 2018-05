Rumos anuncia os 109 projetos aprovados

29/05/2018 | 07:05



De um jogo de cartas sobre personalidades negras a um espetáculo teatral com um palhaço surdo, em língua de sinais. Os projetos contemplados pelo programa de fomento cultural Rumos, no biênio 2017-2018, foram revelados nesta segunda-feira, 28, e mostram foco em diversidade e acessibilidade.

O programa é uma ação do Itaú Cultural, realizada, bienalmente, há mais de 20 anos. Para a nova edição, ao todo foram selecionados 109 projetos, de todos os Estados e Distrito Federal, a partir de mais de 12.600 inscrições, que vieram também de outros 18 países, como Argentina, Canadá e Moçambique.

Cerca de 40 avaliadores fizeram a seleção e o resultado, de acordo com o próprio Itaú Cultural, foi um grande número de projetos com temáticas atuais de diversidade e inclusão, com assuntos como questões ligadas à negros, pessoas LGBTQIA+, indígenas e à mulher, além de propostas inclusivas, para pessoas surdas ou cegas, por exemplo. "Observamos nesta edição que, em projetos como esses, de perfil étnico e de comunidades específicas, há uma maior participação do artista, pesquisador ou agente da obra proposta, que passa a ser objeto e sujeito da ação a que se propõe", disse o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, em comunicado.

A variedade na seleção se dá não apenas no campo de temáticas, mas nas próprias atividades culturais contempladas. São espetáculos teatrais, projetos audiovisuais, instalações artísticas e até mesmo quatro histórias em quadrinhos. Projetos de cinema lideram a lista final, com 14% dos selecionados. Em seguida, estão projetos sobre patrimônio e memória (13,8%), teatro (11,9%), música (11,0%) e artes visuais (10,1%).

Uma dessas histórias em quadrinhos é Aconteceu Comigo - Histórias Reais de Mulheres, de Laura Tuma de Athayde, uma série de HQs curtas que falam sobre violência, racismo, maternidade e pressão estética, enviadas por mulheres nas redes sociais da autora. Já outra, Monstrans: Experimentando Horrormônios, sobre a transição de gênero da autora, Lina Alves Arruda.

Assim como na última edição, a região Sudeste lidera a lista de projetos selecionados, com 42,20% do total. Em seguida, entre os aprovados, vêm a região Nordeste (33,3%), Norte (11,93%), Sul (9,17%) e Centro-Oeste (3,67%).

