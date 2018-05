Isaac Prado chega animado para vestir a camisa do Azulão

Dérek Bittencourt



29/05/2018 | 07:00



Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Botafogo de Ribeirão Preto, em 2015, com oito gols, o atacante Isaac Prado está de volta ao Estado, para tentar a sorte agora com a camisa do São Caetano na disputa da Copa Paulista. E chega respaldado tanto pelo técnico Pintado quanto pelos dirigentes, a quem agradece.

“A expectativa é das melhores. Estou feliz de vestir uma camisa como é esta do São Caetano, de muita tradição e títulos. Agradeço a oportunidade recebida da diretoria e da comissão técnica. Espero retribuir esta confiança da melhor maneira, com bastante trabalho e dedicação”, afirmou o jogador, 23 anos, que estava no Tubarão, de Santa Catarina.

Em comparação aos rivais do Grande ABC que também disputarão a Copa Paulista (Santo André, São Bernardo e Água Santa), o Azulão é o único que já treina de olho na competição. Inclusive, trouxe seis reforços para o torneio. E, de acordo com a assessoria, a greve de caminhoneiros não prejudicou o dia a dia do clube, que segue trabalhando normalmente.