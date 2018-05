Coordenadora espera convite para explicar salários da ginástica

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/05/2018 | 07:00



Apontada pelo ex-técnico de ginástica Fernando de Carvalho Lopes como a responsável por gerenciar os pagamentos dos atletas da equipe de São Bernardo, Ivonete Fagundes espera convocação para depor na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Maus-Tratos Contra Crianças no Senado. Ela se defende das acusações de que não fazia o pagamento integral do salário aos ginastas e diz que já conseguiu reunir documentos que comprovam isso.



“Ainda não fui convocada. Deve chegar (a convocação) para a semana que vem. Pedi o desarquivamento dos processos da ginástica, o que já foi feito e estamos aguardando”, argumentou Ivonete Fagundes.



A acusação partiu de pelo menos dez ex-atletas que disseram ser obrigados por Fernando a assinar recibos de R$ 3.500, mesmo não recebendo todo o valor. O ex-treinador, por sua vez, disse que a responsabilidade de distribuir os recursos da Prefeitura e pegar os comprovantes era de Ivonete, coordenadora da ginástica da cidade.



Ivonete disse que não sabe por que os atletas fizeram as denúncias. “Não sei (o motivo). Não sei se é raiva por terem se sentido lesados. Não sei. Não conversei com eles (atletas). A última vez em que falei com o Matheus (Lara, um dos denunciantes) foi há dois anos, quando saiu (a denúncia de abuso sexual e de assédio moral contra Fernando). Não sei o que passa na cabecinha deles”, ressaltou Ivonete, que preferiu não dar detalhes de como funcionavam os pagamentos. “Gostaria de falar só depois (de depor na CPI). Acho melhor”, finalizou.