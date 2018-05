Posto é depredado por venda de combustível adulterado

Juliana Stern

Posto de gasolina de bandeira BR, localizado no cruzamento das avenidas Senador Vergueiro e Lions, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, foi depredado por motoristas na tarde de ontem. Segundo testemunhas, consumidores insatisfeitos foram ao local cobrar o dono do estabelecimento sobre danos causados nos veículos por suposto combustível adulterado. Bombas, mesas e lixeiras foram danificadas, assim como a estação de troca de óleo.

De acordo com motoqueiro que preferiu não se identificar, a revolta começou quando motociclista voltou ao posto para reclamar a qualidade do combustível comprado, tendo em vista que o motor de sua moto passou a apresentar falhas. “Quando ele abordou o frentista, este respondeu ''problema é seu, quem mandou abastecer aqui''. Aí começou a bagunça. Outros motoqueiros e motoristas também saíram dos carros e começaram a quebrar tudo.”

O estabelecimento era um dos poucos abertos na região, registrando filas de três a quatro horas de espera para abastecimento. “Vim ontem (domingo) abastecer. Cheguei meia-noite e sai daqui às 3h”, conta o motoboy Bruno Oliveira, 24 anos. Mas o alívio por conseguir combustível durou pouco. “Desde então o motor da moto está falhando”, reclama.

O litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 7. “Gastei R$ 500 para abastecer meu carro e o da minha esposa. E agora vou ter de levar na oficina, porque essa gasolina ruim danificou todo o motor. Está vazando óleo pelo escapamento”, revela o pintor Anderson Oliveira, 35.

MANIFESTAÇÃO

Revoltados, cerca de 40 motoqueiros se reuniram, por volta das 15h30, na Avenida Lions, para mostrar indignação e apoio à paralisação dos caminhoneiros, que entra hoje no oitavo dia. Os dois sentidos da via foram bloqueados. Por volta das 16h, eles seguiram para a Via Anchieta, onde se juntaram aos caminhoneiros, no acostamento, entre o km 23 e o km 25.