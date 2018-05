Novo capitão do Inter, Dourado exalta bom ambiente após reação na temporada

28/05/2018 | 18:52



Pouco mais de um mês após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, o Internacional voltará a rever o rival baiano. Mas, passada a decepção pela queda, o time gaúcho vive novo momento na temporada, marcado por bons momentos - o último deles foi o triunfo sobre o Corinthians, no domingo. E a nova fase da equipe já se reflete no bom ambiente do grupo, segundo o novo capitão do time, o volante Rodrigo Dourado.

"Nosso grupo é muito bom. O resultado, às vezes, não ocorre. Há cobrança, mas o ambiente sempre foi bom. Estamos juntos fora do estádio. Todos são amigos. O Cuesta até se concentrou conosco quando estava suspenso", disse Dourado, nesta segunda-feira. "Quando aparece o resultado, fica ainda melhor. Esperamos dar sequência."

Para Dourado, que assumiu a braçadeira em razão da lesão e das suspensões de D'Alessandro, o Inter mudou pouco entre a queda na Copa do Brasil e o jogo desta quarta, no Barradão, em Salvador.

"É difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Acabamos eliminados nos pênaltis, no detalhe. Mas já viramos a chave. Sabemos que vamos ter um adversário complicado na quarta, pelo Brasileirão, mas sabemos também da nossa qualidade para conseguir uma vitória em Salvador", comentou o volante.

Na sua avaliação, o objetivo do time agora deve ser a busca pela regularidade tanto dentro quanto fora de casa. "Estamos em uma sequência boa. A bola começou a entrar. Agora precisamos de regularidade para seguirmos pontuando", declarou.

Menos de 24 horas após a vitória sobre o Corinthians, os jogadores do Inter voltaram aos treinos nesta segunda. Logo após a atividade, o grupo embarcou para Salvador, onde retomará os trabalhos na terça, véspera da partida.

Para o jogo de quarta, o técnico Odair Hellmann não poderá contar o lateral Iago e co mo atacante Leandro Damião, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o treinador terá a volta do zagueiro Víctor Cuesta.