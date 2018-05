Nos palcos há uma década

Daniela Pegoraro



29/05/2018 | 07:00



A companhia andreense de teatro Navega Jangada comemora quinta-feira dez anos de existência com programação especial no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), que segue até junho. O projeto nasceu a partir do desejo da atriz Talita Cabral de fazer algo novo, que fosse diferente das outras companhias pelas quais passou ao longo da carreira. “O que mais me encantava era o processo de ensaio e criação. Queria algo diferente, em que o ator não fosse apenas reprodutor do texto, mas que participasse como criador”, explica a fundadora ao Diário.

Junto de seu marido, o músico Rodrigo Régis, iniciou uma companhia com referências e enfoque no teatro popular, de animação, corporalidade do ator, linguagem não- verbal, circo e relação com a música.

Os espetáculos são de roteiro e trilha sonoras originais da companhia. São voltados ao público infantil, mas Talita explica que a ideia é a de que atinja também, de alguma forma, os adultos. “Não queremos que os pais sejam apenas acompanhantes, queremos que eles se envolvam com a apresentação.” Inclusive, ela conta que estão em processo de ensaio do primeiro espetáculo adulto, em homenagem ao compositor dos filmes de Mazzaropi Elpídio dos Santos. A estreia deve acontecer em agosto.

Por enquanto, a mostra que foi organizada no Sesc Santo André abriga espetáculos que marcaram a companhia. Especialmente na quinta-feira, dia exato em que a Navega Jangada completa uma década, duas apresentações chamam o público para a comemoração. A primeira delas é En-cantando o Conto, às 11h, em que dois viajantes apresentam histórias contadas e cantadas sobre suas aventuras. Já a partir das 14h, o espetáculo Temos Vagas apresenta dois palhaços que disputam a vaga para um circo. Tudo acontece sem fala e com narrativa focada na linguagem corporal e musical da banda que acompanha.

A programação segue até dia 23 de junho, sempre com entrada gratuita. Neste domingo, a partir das 12h, o espetáculo de fantoches O Balão de Zé e Zeza é um prato cheio para a criançada. Também sem a utilização de falas, a música ao vivo faz todo o trabalho de linguagem.

Ao longo desses dez anos, a fundadora conta que muita coisa mudou. “Muita gente vai, muita gente chega. Hoje, contamos com uma equipe de cerca de 15 pessoas.” Além disso, ela percebe que até mesmo a criação foi se modificando. “Se eu pegar para comparar os últimos trabalhos da companhia com os primeiros, eles são muito diferentes”, encerra.