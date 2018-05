Cine Belas Artes debate cinema árabe com entrada gratuita

Vinícius Castelli



29/05/2018 | 07:00



Distante do mundo dos blockbuster, com seus filmes de heróis, o Cine Caixa Belas Artes (Rua da Consolação, 2.423. Tel.: 2894-5781), em São Paulo, abre espaço para discutir hoje, a partir das 20h, obras da sétima arte criadas por outros povos, como os árabes, por exemplo.

O evento, gratuito, terá bate-papo com Salem Nasser, professor de Direito da Fundação Getulio Vargas e ex-presidente do Instituto da Cultura Árabe, e o crítico de cinema Luiz Zanin. Os ingressos devem ser retirados no local a partir das 19h.

Além de debater as obras produzidas pelos árabes, o público poderá assistir, em primeira mão, ao filme tunisiano A Amante, de Mohamed Ben Attia, ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim, na categoria melhor filme de estreia, e do Urso de Prata, de melhor ator (Majd Mastoura).