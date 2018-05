Partido nacionalista alemão organiza manifestação contra governo Merkel

27/05/2018 | 16:31



Partidários do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla em alemão) marcharam pelo centro de Berlim para protestar contra o governo da chanceler Angela Merkel neste domingo, e foram mantidos longe de uma série de contramanifestações por um forte esquema policial. De acordo com as forças de segurança do país, mais de 5 mil pessoas participaram de um protesto organizado pelo AfD. Uma variedade de protestos contra a sigla atraiu mais de 25 mil pessoas no total.

O evento do AfD teve diversas bandeiras alemãs, cartazes como "Sem islã na Alemanha" e cantos de "Merkel deve sair". Os partidários da sigla marcharam até o Portão de Brandemburgo, enquanto opositores entoaram "nazistas" do outro lado do monumento. Alguns manifestantes contrários ao partido nacionalista continham artistas e diversos grupos musicais. Cerca de 2 mil policiais estavam no local para evitar conflitos entre os dois lados. A marcha terminou sem problemas significativos.

O AfD obteve 12,6% dos votos nas eleições gerais da Alemanha do ano passado, devido a um crescente sentimento contrário à imigração e ao establishment na Alemanha. Agora, o AfD é o maior dos quatro partidos de oposição no país. Fonte: Associated Press.