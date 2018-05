Em BH, Flamengo derrota Atlético-MG e assume a liderança do Campeonato Brasileiro

26/05/2018 | 23:22



No duelo entre os dois melhores times na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com dois técnicos novatos no banco de reservas, deu o Flamengo de Maurício Barbieri. Com um gol de Everton Ribeiro aos 34 minutos do segundo tempo, o time carioca venceu o Atlético Mineiro de Thiago Larghi por 1 a 0, mesmo jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada, e assumiu a liderança que estava com o rival alvinegro.

Agora com 14 pontos, o Flamengo é o líder isolado, mas torce neste domingo para que o Corinthians não vença o Internacional, em Porto Alegre, por dois ou mais gols de diferença para seguir na ponta. O Atlético Mineiro, que estava no topo, primeiro viu o Fluminense o ultrapassar mais cedo com a vitória sobre a Chapecoense e à noite, com a derrota, caiu para a terceira colocação, com 13 pontos.

A recuperação para os mineiros terá de vir fora de casa. Pela oitava rodada, nesta quarta-feira, às 19h30, o Atlético-MG enfrentará o embalado Sport no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O Flamengo entrará em campo no dia seguinte, feriado de Corpus Christi, às 16 horas, contra o Bahia, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Flamengo venceu, mas tem de agradecer à boa fase do seu sistema defensivo e contar com a sorte de ver os atacantes do Atlético-MG desperdiçarem reais chances de gol durante a partida. Com mais posse de bola e uma postura bem mais agressiva, o time mineiro teve mais presença no ataque, variando jogadas. No primeiro tempo, Alerrandro - que jogou de última hora no lugar de Ricardo Oliveira, com virose - perdeu uma boa oportunidade, Róger Guedes mandou uma bola no travessão e Gustavo Blanco viu seu chute parar na boa defesa de Diego Alves.

O clube carioca se limitou às tentativas de Vinícius Júnior. Com Diego e Everton Ribeiro apagados no meio de campo, coube ao garoto tentar armar algum contra-ataque. No primeiro tempo, ele tentou encobrir Victor, mas pegou mal na bola e o goleiro defendeu. Na segunda etapa, aos 34 minutos, foi letal. Em contragolpe rápido pelo meio, roubou a bola do lateral-direito Emerson, entrou na área e tocou para Everton Ribeiro apenas empurrar para o gol.

Em desvantagem, bateu o desespero no Atlético-MG. O nervosismo atrapalhou e a falta de sorte se fez presente mais uma vez no final. Até com Victor na área flamenguista, Gabriel acertou o travessão de Diego Alves, já nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 1 FLAMENGO

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Gabriel, Bremer e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco (Otero), Luan, Cazares (Tomás Andrade) e Róger Guedes; Alerrandro (Erik). Técnico: Thiago Larghi.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Matheus Thuler e Renê; Jonas, Everton Ribeiro (Romulo), Diego, Lucas Paquetá e Vinícius Junior (Felipe Vizeu); Henrique Dourado (Jean Lucas). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL - Everton Ribeiro, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan (Atlético-MG); Vinícius Junior, Matheus Thuler, Lucas Paquetá e Rodinei (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 561.325,00.

PÚBLICO - 15.797 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).