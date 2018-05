Bruna Marquezine visita Neymar na concentração da seleção brasileira no Rio de Janeiro

26/05/2018 | 14:12



Bruna Marquezine surpreendeu o namorado Neymar, que está concentrado com a seleção brasileira na Granja Comary em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado, dia 26. Acompanhada de David Brazil, a atriz esteve no local da concentração e posou para um clique ao lado do amado. Na legenda, o promoter brincou com o craque: Bota a cara no sol, Juninho. A atriz foi clicada usando um moletom e óculos de sol.

No Instagram, Neymar revelou que também recebeu outra visita ilustre: seu filho! Davi Lucca acompanhou o pai durante a sexta-feira, dia 25, e ainda levou os amiguinhos pra conhecer os craques da seleção.

Já na sexta-feira, dia 25, Bruna Marquezine foi vista em um shopping no Rio de Janeiro. A atriz apostou em um shorts jeans, camiseta branca, tênis e uma bolsa preta para o passeio. De coque no cabelo, ela ainda foi flagrada fazendo compras em uma farmácia do local e não desgrudou do celular nenhum minuto!

No mesmo dia, Bruna Moreira, amiga de Marquezine e Sasha Meneghel, ainda surpreendeu os seguidores ao divulgar um clique da namorada de Neymar completamente topless. A imagem revelou uma tatuagem de cruz que a intérprete de Catarina em Deus Salve o Rei possui na costela.