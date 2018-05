Região oferece 1.008 postos nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2018 | 07:15



Quem procura por oportunidade de emprego no Grande ABC pode se candidatar a uma das 1.008 chances disponíveis nas sete cidades nesta semana. Levantamento do Diário inclui centros públicos de emprego das prefeituras, sistema de vagas do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e agência de recrutamento com unidade em Santo André.

Do montante, destacam-se 233 postos voltados a pessoas com deficiência, captados por meio da CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Dessas, 100 são para atuar como atendente de telemarketing, 20 como auxiliar de limpeza e 14 como operador de caixa.

Ainda na CTR há outras 50 vagas sem essa especificação, sendo 40 para atuar como auxiliar de limpeza e cinco como supervisor de vendas. Todas requerem seis meses de experiência.

Em Santo André, há 115 postos disponíveis no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André, sendo 48 para atuar como atendente de lanchonete e 42 como auxiliar de limpeza. Outros 15 são para limpador de vidros.

Para candidatar-se a uma das chances oferecidas pelos centros públicos municipais, basta comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente o posto anunciado por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

PELA INTERNET - O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE, disponibiliza 500 oportunidades. Dessas, 100 são para atuar como gerente de restaurante em São Caetano, 20 para copeiro de hospital em Mauá, 22 para faxineiro em São Bernardo e 12 para a mesma função em Santo André.



Para acessar todas as opções, os interessados devem digitar o endereço https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para concorrer às chances.

É importante lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma do sistema de compartilhamento de vagas do órgão federal. Portanto, alguns postos podem coincidir com as vagas do Portal Emprega Brasil.

Na Luandre, são oferecidas 110 oportunidades. Para os cargos de auxiliar de manutenção, a remuneração varia entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Analista fiscal, de R$ 3.000 a R$ 4.000 e, analista de negócios, de R$ 4.000 a R$ 5.000. Os interessados podem se candidatar pelo site www.luandre.com.br.