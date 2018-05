Projeto traz cultura regional para São Caetano

Vinícius Castelli



28/05/2018 | 07:00



A região oferece boa oportunidade para quem quiser saber de costumes e culturas de outros povos. O Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554. Tel.: 4223-8800) abre as portas em junho, toda sexta-feira, sempre as 20h, para receber o projeto Bom Dimás!.

Por meio de diversas linguagens artísticas, a unidade promove várias atividades gratuitas. A primeira delas, na sexta-feira, é apresentação Galope aos Quatro Ventos, da dupla Zaca de Oliveira e Bruno Menegatti, que promove divulgação de seu primeiro disco.

No dia 8, o violeiro Paulo Freire vai provar aos presentes que ele não mente. Contará histórias de caçadas fabulosas, pescarias impossíveis, a verdade sobre o casamento, a onça virada do avesso e como virou cunhado de lobisomem. Música caipira não fica de fora do repertório.

Já no dia 15, o trio Sinhá Flor apresenta o espetáculo Paratodxs. Com a intenção de fortalecer a formação ‘zabumba-sanfona-triângulo’, o grupo faz releituras de temas de forró e música popular brasileira.

Dia 22 o grupo de Mauá Catira Az de Ouro toma conta do espaço e realiza dança caracterizada por sapateados e palmas ao som de modas de viola.

Para encerrar a programação, no dia 26 o grupo Maria Fulô faz intervenção poética musical e apresenta composições autorais e de parceiros.