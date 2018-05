Abitrigo doa 12 toneladas de farinha para imigrantes venezuelanos que estão em RR

25/05/2018 | 14:12



A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) informou que entregará nesta sexta-feira, 25, à Força Aérea Brasileira (FAB) 12 toneladas de farinha de trigo para serem doadas aos imigrantes venezuelanos que estão em Roraima. Com esse volume, diz, será possível produzir cerca de 300 mil pães.

A formalização da entrega será feita pelo embaixador Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo, durante encontro com o subchefe de Coordenação de Logística e Mobilização, o contra-almirante Paulo Ricardo Finotto Colaço, e o procurador-chefe do MPT Paraná Glaucio Araujo de Oliveira, no depósito de suprimento da FAB, no Rio.