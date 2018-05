Obituário - 24 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/05/2018 | 10:53





Santo André



Adalvir Senna dos Santos, 92. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Amália Durante Canpagnoli, 88. Natural de Elias Fausto (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Raul Pereira Mendonça, 85. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Asvarina de Avelar Galdino, 84. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Carlos Barquilia, 84. Natural de Jardim (CE). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 16, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.



Adelino José Fusquini, 83. Natural de Nipoã (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Geraldo Francisco de Souza, 81. Natural de Angelim (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mario de Souza Lima, 79. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Diadema. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Aparecida Aleixo Correa Silva, 75. Natural de Guarantã (SP). Residia na Vila Claudio, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joana Jacinto da Silva Vernier, 75. Natural de Lins (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Jordar Alfaro, 75. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Divina da Silva Felix, 71. Natural de Santa Rita de Caldas (MG). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Maria José da Silva, 69. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cleonice Rosa dos Santos André, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sidnei Dias Pirola, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Jaci Cavalcante dos Santos Souza, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Zulmira Batista Altheman, 102. Natural de Pirangi (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



José Ferreira de Morais, 83. Natural de Serro (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Placidia Moreira Gomes, 78. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Getúlio Ribeiro Botelho, 76. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia na Vila Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Alexandra Meduneckasurvinis, 74. Natural de Itapeva (SP). Residia na Vila Claraval, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.



Aparecida de Oliveira Fernandes, 71. Natural de Senador Firmino (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



José Gomes do Nascimento, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21, em Diadema. Cemitério do Baeta.



José Roberto de Souza, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Silvio Callegari, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



Jairo Tomaz Ribeiro, 45. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Emília Sacchi Felippe, 87. Natural de Cabreuva (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 22. Crematório Vila Alpina.



Juarez Pinto Negreiros, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Dario Amigo, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.



José Natal de Oliveira, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



Iva dos Santos Nogueira, 88. Natural de Santo André. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Osvaldo Basílio da Silva, 84. Natural de Além Paraíba (MG). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Maria da Conceição A. Guimarães, 65. Natural de Jacobina (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.



Eustáquio José da Silva, 64. Natural de Dionísio (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Vanderlei Aragão, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Guapituba, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



José Ferreira da Silva, 61. Natural de Natal (RN). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Vladimir Buguas, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.



Mário Moromizato, 53. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Assistente. Dia 22, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Ricardo dos Santos, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Isabel de Souza Santos, 94. Natural de Casa Nova (BA). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



Antonietta Roncon Moreira da Silva, 89. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Fiorentina, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



Manoel Pedroso de Lima, 89. Natural de Portugal. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



Valdenir Batista de Oliveira, 74. Natural do Recife (PE). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José



Antonio Felix Gonçalves de Abreu, 72. Natural de Portugal. Residia no Jardim Valentina, em Mauá. Dia 19. Vale dos Pinheirais.



Alberto Romano, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.