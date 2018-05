DJ Alok fala sobre perda de Avicii e relação com famosos: Me conheceram através da minha música

24/05/2018 | 08:12



O DJ Alok fez o público pular durante o MTV MIAW 2018, no Credicard Hall, em São Paulo, na noite de quarta-feira, dia 23. Ele apresentou seu hit Ocean, e, visivelmente empolgado, até subiu na estrutura em que tocava. Os fãs comentavam, entre si, quando a performance acabou, que ele parecia muito grato por ter sobrevivido a um acidente com seu avião, no domingo, dia 20.

Mas antes, o goiano passou pelo pink carpet, arrancando suspiros, e contando como se tornou um dos primeiros DJs de música eletrônica a se tornar astro pop no Brasil:

- Foi muito natural. Meu pai é DJ de música eletrônica, faz festivais, então meu mundo era esse. Então foi uma somatória de fatores: eu estar em mundos diferentes, minha música ter saído de uma cena segmentada e ido para um espectro mais abrangente...

Para quem não se lembra, Alok tem tocado em eventos de famosos - como o badaladíssimo casamento de Marina Ruy Barbosa. E isso foi, segundo ele, algo muito natural:

- É engraçado porque meu primeiro contato com os famosos foi pela música. Eles curtiram a música e depois me conheceram. Até porque eu sou mais na minha, estou sempre esperando a pessoa abrir as portas para eu poder entrar.

Alok também comentou a morte do DJ Avicii, que teria cometido suicídio, a cerca de um mês:

- Ele pra mim não é só uma perda como pessoa física, é a perda de um conceito, de uma vertente, de uma inovação.