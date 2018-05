Thaila Ayala fala sobre estilo, namoro com Renato Góes e projeto com a Netflix

24/05/2018 | 08:12



Thaila Ayala foi uma das estrelas que brilhou no pink carpet do MTV MIAW 2018. Usando um look preto com detalhes metálicos e pegada rocker, ela, que transita bem entre vários estilos, falou o que a inspira na hora de se vestir:

- Na hora de me vestir é um mix. Gisele [Bündchen] sempre - ela é um exemplo em tudo na vida. Mas depende muito do evento, na Amfar me inspiro em uma pessoa, na MTV outra. Mas Gisele sempre.

E completou ainda que, atualmente, busca conforto em suas peças:

Estilo pra mim é personalidade e humor. Mas hoje, se eu pudesse escolher alguma coisa, seria conforto.

Sobre a série da Netflix para qual estaria cotada, a atriz, que já trabalhou com a plataforma em O Matador, ainda não pode revelar muito:

Não posso falar. Estou fazendo uma série com eles, mas ainda não posso falar. Mantém o suspense, daqui a pouco a gente fala um monte!

Thaila comentou também o que mudou em sua vida desde que começou a namorar Renato Góes:

Muda tudo e não muda nada. Muda o comprometimento com outra pessoa, a lealdade, a fidelidade... Antes, você tinha uma agenda livre para fazer o que você quiser quando não está trabalhando, agora temos que sempre fazer equilíbrio, esse esforço, para estarmos juntos sempre.