PM apreende 12 veículos e captura um procurado em São Caetano

A PM (Polícia Militar) apreendeu 11 carros e uma moto em São Caetano nesta quarta-feira (23) durante a Operação Bloqueio, que visa combater a prática de furto e roubos de veículos. Um procurado da Justiça também foi capturado.

Ao todo, 26 agentes da 3ª Cia do 6º batalhão participaram da ação, que aconteceu das 8h às 11h na Avenida Goiás, altura do número 1.310.

Segundo as autoridaeds, 29 pessoas foram abordadas na ação.

Foragido

Por volta das 9h, policiais da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) abordaram um indivíduo na Rua 28 de Julho, no bairro Fundação, que era procurado pela Justiça. Ele foi entrevistado e apresentou informações desencontradas. Na checagem no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça foi confirmado que ele estava foragido pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi encaminhado ao 1º DP (Fundação), onde o caso foi registrado.