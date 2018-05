Campeões olímpicos em 2016, Alison e Bruno Schmidt encerram dupla

23/05/2018 | 11:13



Uma das parcerias mais vitoriosas da história recente do vôlei de praia chegou ao fim. Nesta quarta-feira, Alison anunciou que não atuará mais ao lado de Bruno Schmidt, com quem formava a dupla que foi campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016. Eles estavam juntos há quatro anos e meio.

"Foram anos maravilhosos. Tenho orgulho do que construímos juntos, um time que foi exemplo para muita gente, que alcançou todos os resultados, mas que chegou ao fim. Conversamos e entendemos que é o momento de buscarmos coisas novas, e o mais importante é que, além das boas lembranças de tantas conquistas, ficam a amizade, o respeito e o carinho que um tem pelo outro", afirmou Alison, em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa.

Além do título olímpico em 2016, Alison e Bruno Schmidt foram campeões mundiais em 2015, mesmo ano em que faturaram o Circuito Mundial. Os brasileiros também venceram o Circuito Brasileiro duas vezes, em 2015 e 2016, e o World Tour Final nessas mesmas temporadas.

Alison explicou que ainda não definiu quem será o seu novo parceiro no vôlei de praia. Mas indicou que espera tomar essa decisão rapidamente, até em função do seu foco na classificação para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

"Ainda é cedo para falar qualquer coisa, é começar do zero. Vou me reunir essa semana com a comissão técnica e vamos pensar no futuro. Temos a corrida olímpica começando no início do ano e precisamos planejar tudo muito bem porque o objetivo é estar em Tóquio-2020", comentou.